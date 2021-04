Barcelona presentará un recurso por la suspensión a Ronald Koeman

Barcelona presentará un recurso por la tarjeta roja que recibió Ronald Koeman en el encuentro ante Granada por LaLiga Santander. Según el colegiado Pablo González Fuertes, el estratega holandés, quien por la expulsión ha sido suspendido dos fechas, llamó “vaya personaje” al cuarto árbitro.

Si el recurso ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no prospera, Koeman se perdería los trascendentales encuentros ante el Valencia y el Atlético de Madrid, claves para el conjunto azulgrana en su lucha por el título de liga española.

En la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-2 ante el Granada, Ronald Koeman, el técnico del Barcelona se mostró contundente respecto a su expulsión y aseguró que no ha cometido ninguna infracción contra los jueces del compromiso.

“No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto”, sostuvo el holandés.

Esta es la primera expulsión de Ronald Koeman desde que fichó como entrenador del conjunto azulgrana en agosto el 2021.

Barcelona perdió la oportunidad de apoderarse de la punta de LaLiga Santander tras caer en el mismo Camp Nou. Ahora, se mantiene con 71 puntos, al igual que Real Madrid, que lo supera por diferencia de goles, mientras Atlético de Madrid (73) se mantiene en la cima.

