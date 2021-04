Ricardo Gareca: “Debemos recuperar el espíritu amateur”

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, conversó con La República sobre el presente y el futuro de la selección peruana pensando en el reinicio de las eliminatorias y en afrontar la Copa América.

¿Qué podría aportar Santiago Ormeño a la selección?

Es un jugador que está en una liga importante, que demuestra día a día que es un nueve de área con características notables. Aún no hemos conversado con él.

La lista preliminar para la Copa América cuenta con muchos jugadores que estuvieron en los microciclos...

Sí, hemos tratado de considerar esta posibilidad. La lista abarca mucho porque tiene que estar relacionada con las eliminatorias también. A partir de ahí, cuenta con varios jugadores del extranjero y del torneo local.

¿Ha cambiado el panorama por tener que enfrentar primero a Colombia y Ecuador por las eliminatorias?

No, más allá de la importancia de las selecciones, nosotros nos tenemos que enfrentar a todas. El fixture se ha comprimido, después vendrán fechas triples , me imagino que han querido no perjudicar a nadie y nosotros lo vemos de esa manera. Lo vemos como algo positivo, más allá de la importancia de Colombia y Ecuador, es significativo que podamos enfrentar de local a una selección que nos permita poder enfocarnos y recuperarnos en la parte anímica y futbolística.

¿Por qué a Perú le es tan difícil ganarle a Colombia en los últimos años?

Colombia es una de las selecciones que más creció . Yo jugué allá 5 temporadas, hasta 1989, y era muy poco el número de jugadores que exportaban al extranjero, prácticamente no tenían. A partir del cambio estructural que viven en los años 90, empezaron a invertir en infraestructura, divisiones menores, etc. En esas épocas Perú era fuertísimo. Eso habla de lo que creció uno y de lo que no creció el otro. Todo eso lleva a que Colombia se haga más fuerte y que Perú, ante este déficit de poder formar jugadores cada vez más consolidados y tener instituciones más estructurales, tenga estas consecuencias.

¿Qué se debe corregir para repetir el triunfo ante Ecuador de visita?

Muchas cosas, pero sobre todo volver a situarnos en un escenario amateur, en el que la selección es prioridad sobre todas las cosas. Esa garra característica, no es que lo hayamos perdido, sino que tenemos que recuperar determinadas cosas que la selección llevaba de la mano a su rendimiento general , eso nos hacía una selección muy comprometida. Lo tenemos, pero debemos enfocarlo. Creo que estamos en condiciones de reubicarnos.

¿Hay un objetivo fijo de cara a la Copa América?

El objetivo principal es siempre hacer un buen papel. Desde el 2011, Perú siempre ha llegado lejos, ese es un mérito muy importante. Sostener eso sería ideal, llegar a instancias finales sería una meta. Aunque no siempre es fácil, primero tenemos que ver estas dos fechas de eliminatorias. Veo muy viable que los muchachos que están en las 2 fechas de eliminatorias sean los que estén en la Copa América .

¿Habría alguna sanción de incumplir protocolos en la selección?

El protocolo está para cumplirse, dije que había que revisarlo porque no es la misma situación del inicio de la pandemia, donde se han flexibilizado muchas cosas. Llegado el momento, nosotros tenemos una burbuja que cumplir. Lo que yo resuelva, si algo se da, es ver la gravedad, por qué se rompió. Sinceramente, no creo que suceda, los jugadores de la selección han sido muy responsables. El fútbol ha sido muy eficiente en la pandemia, el deporte ha sido de lo más efectivo en el mundo durante la pandemia, deberían reactivarse otras actividades en el país.

¿Lapadula podría jugar junto con Paolo Guerrero?

Sí, contemplamos todo nosotros, nunca he estado cerrado a nada. Si los resultados no se dan, no seguimos haciendo lo mismo. Siempre estamos aferrados a que la selección produzca, hasta el momento lo hizo. Ahora, después de 4 fechas, no es la situación ideal, si esto me lleva a modificar cosas para sacar mejores resultados, por supuesto que lo voy a analizar.

¿Cómo toma la posible llegada de Luis Abram a Celta de Vigo?

Ojalá se dé, sería un paso importante en su carrera. Fue importante llegar a Vélez, irse a Europa es lo que tiene que ambicionar todo jugador y lo que queremos nosotros.

¿Qué opina del rendimiento Jefferson Farfán en Alianza?

Está con muchas ganas Jefferson. Estamos muy conformes, pero para que él comience a tener posibilidades más concretas tendrá que ver con que pueda jugar de arranque y tener la mayor cantidad de minutos en el campo.

Luego de 6 años, ¿qué es lo que más le ha gustado y lo que menos le ha gustado de dirigir a la selección peruana?

Lo que más me ha gustado es la adaptación que he tenido, estoy totalmente integrado a una idiosincrasia, a una forma de pensar. Además, la FPF siempre nos ha respaldado en todo este tiempo, y sobre todo la respuesta del jugador peruano. Lo que menos me ha gustado está relacionado con el crecimiento, con la infraestructura, lo que necesita un país con el potencial que tiene Perú para desarrollarse. No hay una política deportiva, no siento que haya un compromiso real, me gustaría que haya una política destinada al deporte para que le permita crecer al deportista y fortalecer su potencial.

Le ha tocado ser mediador con autoridades políticas. ¿Cómo asume ese rol?

Lo asumo con el total compromiso por apoyar al fútbol peruano y del cargo que ocupamos, que es de mucha responsabilidad. En ese sentido, estamos muy involucrados y comprometidos con el fútbol peruano. Cada vez que se necesite algo de nuestra parte, se va a contar con nuestro apoyo.

Sorpresas en lista preliminar para la Copa América

Ricardo Gareca dio a conocer la lista provisional de 50 convocados para la Copa América 2021, la cual se llevará a cabo en Argentina y Colombia. La gran novedad es la inclusión del delantero del Puebla de México, Santiago Ormeño, pero además hubo otras sorpresas. Y es que el ‘Tigre’ tomó en cuenta a varios jóvenes que afrontan actualmente la Liga 1.

Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Arón Sánchez (Cantolao), Paolo Reyna, Luis Iberico (FBC Melgar), Raziel García, (Cienciano) y Renzo Garcés (U. César Vallejo) son algunos de los rostros nuevos. Además, también resalta el nombre de Cristian Benavente.

Cabe indicar que el estratega tendrá que reducir esta lista a 23 futbolistas en las próximas semanas.

