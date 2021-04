VER Racing vs. Sporting Cristal EN VIVO Y EN DIRECTO vía ESPN 2 para toda Sudamérica, se enfrentarán este jueves 29 de abril por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2021. El duelo entre la Academia y rimenses está pactado para las 5.00 p. m., en el Estadio Presidente Perón, de Argentina. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto de este partidazo en La República Deportes de manera ONLINE GRATIS .

Sporting Cristal llega a este duelo tras vencer por la mínima diferencia a Universitario en el ‘clásico de la fecha’ y ya suman cinco victorias consecutivas en el torneo peruano; sin embargo, no tuvieron el debut soñado en este certamen internacional, pues cayeron derrotados por 3-0 ante Sao Paulo. Por otro lado, Racing Club empató 1-1 con Rentistas en Uruguay y vencieron 2-1 a Colón en la Copa de la Liga Profesional.

¿Cuándo juegan Racing vs. Sporting Cristal?

Racing vs. Sporting Cristal se verán las caras por el Grupo E de la Copa Libertadores 2021 este jueves 29 de abril, en el Estadio Presidente Perón.

¿A qué hora ver Racing vs. Sporting Cristal?

El duelo entre Racing vs. Sporting Cristal está programado para las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos el horario según tu región.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Canales que transmitirán EN VIVO Racing vs. Sporting Cristal

El partido entre Racing vs. Sporting Cristal será transmitido EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 para toda Sudamérica. Además, la Conmebol permitirá que todos los usuarios puedan seguir este apasionante duelo EN VIVO y ONLINE, a través de Facebook Watch de la Copa Libertadores.

Argentina: ESPN Play, ESPN 2

Bolivia: ESPN Play, ESPN 2

Chile: ESPN Play, ESPN 2

Ecuador: ESPN, ESPN 2

Perú: ESPN Play, ESPN 2

Paraguay: ESPN Play, ESPN 2

Uruguay: ESPN Play, ESPN 2

Venezuela: ESPN, ESPN Play.

¿Dónde ver Racing vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las herramientas para ver el partido en DIRECTO, no te preocupes, pues podrás conectarte a La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto de manera de Racing vs. Sporting Cristal ONLINE GRATIS. Además del mejor resumen de la Copa Libertadores 2021 y declaraciones post partidos.

Racing vs. Sporting Cristal: partidos recientes

Sporting Cristal 0-2 Racing Club | 17.03.15

Racing Club 1-2 Sporting Cristal | 10.03.15.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.