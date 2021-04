El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, descartó dejar su puesto pese a los malos resultados obtenidos en las clasificatorias a Qatar 2022. La Blanquirroja solo sumó un punto en sus cuatro partidos continentales.

“Estamos siempre acostumbrados a que pasen cosas. Lógicamente, dependemos y estamos pendientes de los resultados, pero por mi cabeza nunca se me ha cruzado eso (renunciar) ”, dijo el técnico argentino para la agencia AFP.

Gareca sostuvo que ninguna selección tiene los boletos comprados para el Mundial, incluso Brasil (12 puntos en 4 partidos) y Argentina (10 puntos). El estratega recordó que Ecuador, ahora con 9 unidades en la tabla, quedó fuera de Rusia 2018 pese a su gran inicio.

“En las clasificatorias pasadas, en las primeras cuatro fechas ganó Ecuador y después quedó fuera del Mundial. Yo no me atrevería a decir que alguien (una selección) tenga asegurado algo por el momento ”, subrayó el entrenador de Perú, quien días antes confirmó que no realizarán una gira internacional antes de la Copa América.

Desde que se decretó la pandemia global por COVID-19, la selección peruana solo jugó cuatro partidos oficiales. La Bicolor cosechó un punto tras empatar con Paraguay en octubre de 2020. Luego no conoció más que derrotas: frente a Brasil en octubre; Chile y Argentina en noviembre.

En espera de Farfán y Guerrero

El seleccionador confirmó que este martes convocará a 50 jugadores para la Copa América del mes de junio y luego llamará a los jugadores locales y foráneos para la fecha doble del premundial donde espera contar con los delanteros Jefferson Farfán (Alianza Lima) y Paolo Guerrero (Internacional, Brasil).

“Lo más importante ahora es pensar en los dos partidos de eliminatorias y luego empalmaremos con la Copa América” (desde el 13 de junio), señaló Gareca, que en la víspera destacó la proyección europea del volante Renato Tapia.

“Jefferson está teniendo participación, pero esperamos que tenga continuidad. Desde el arranque está luchando para eso. Paolo si bien ha jugado un partido, se ha resentido. Para ambos estamos esperando que tengan continuidad ”, agregó.

Con información de AFP.