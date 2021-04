Alianza Lima se quedó con las ganas de celebrar su segundo triunfo en la Liga 1 Betsson luego de dejarse empatar por la César Vallejo el último sábado. No obstante, los íntimos estuvieron cerca de ganarlo con una increíble chance desperdiciada por Jefferson Farfán. Tras el pitazo final, también hubo un altercado entre jugadores de ambos planteles.

Los principales protagonistas de la trifulca fueron Leandro Fleitas y Arley Rodríguez. El central poeta fue uno de los señalados tras lanzar insultos de grueso calibre contra el colombiano. Por ello, el propio futbolista argentino tomó la palabra para aclarar lo ocurrido, aunque volvió a arremeter contra el jugador victoriano.

“Yo en todo momento quería separar a todos los jugadores, pero el tipo este quería pelear con todo el mundo. Me enojé, estuvo mal gritarle lo que le grité, pero no tiene nada que ver con el racismo ni nada. No quise ofender su nacionalidad, fue una discusión de partido”, indicó para radio Ovación.

“Me parece un jugador escandaloso, polémico para jugar. Quería pelear con todos y en todo momento lo traté de calmar. Termina el partido y hablo con Barcos, Míguez y todo tranquilo, pero el tipo este en el banco seguía gritando e insultado y fue ahí que me embosqué”, añadió.

Volviendo al análisis futbolístico, Leandro Fleitas afirmó que Alianza Lima casi no tuvo situaciones claras para anotar y que sus goles fueron dos jugadas aisladas. “Para mí, (ellos) hicieron dos goles de casualidad. El primero lo puso Lagos al segundo palo y en el segundo, nuestro arquero puso mal las manos y se le escapó. Con esos dos goles, Alianza, sin saber cómo, se puso arriba”, sentenció.

