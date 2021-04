Cristiano Ronaldo por Pogba: posible trueque entre Juventus y Manchester

Tras estar tres años en Turín, parece que la salida de Cristiano Ronaldo de la Juventus es inminente. De acuerdo a los medios internacionales, su representante Jorge Mendes, empezó a busca la manera en que el portugués deje la Vecchia Signora por un club donde jugó y brilló en sus mejores épocas: Manchester United .

El medio italiano Gazzetta dello Sport resaltó que el atacante luso estaría dispuesto a bajarse el sueldo con tal de facilitar este acuerdo. Esto sumado a que la Juventus no pasa por uno de sus mejores momentos económicos y la salida del portugués podría aliviar sus cuentas.

Pero la operación Cristiano Ronaldo al Manchester United no sería sencilla, pues el medio mencionado señala que para que se de esto tendría que haber un intercambio de por medio, el de Paul Pogba. El mediocampista francés no ha logrado consolidarse con los Diablos Rojos, por lo que no es descabellado que vuelva a Turín, donde brilló.

Sin embargo, el propio medio italiano señala que si bien esta operación parece compleja, Cristiano Ronaldo está haciendo todo lo que está en sus manos para regresar a la ciudad de Manchester, donde alcanzó la Champions League, además de lograr ser uno de los mejores cotizados en el fútbol inglés.

Lo que sí está claro es que Cristiano Ronaldo no volverá al Real Madrid . Según explicó el presidente del club blanco, Florentino Pérez, en El Chiringuito, el portugués “no volverá al Real Madrid. No tiene sentido, tiene contrato con la Juventus. Lo quiero mucho, nos ha dado mucho”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.