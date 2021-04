Montoya destacó la labor de Reynoso en Cruz Azul: “Estoy súper agradecido”

La seguidilla de partidos invictos de Cruz Azul y su liderazgo en la Liga MX no es el único logro de Juan Reynoso, pues uno de sus dirigidos, Walter Montoya, se refirió al trabajo del entrenador peruano en el plantel.

El extremo de la ‘Máquina Celeste’ se mostró agradecido por la confianza que el ex DT de Universitario y Melgar le dio cuando estuvo cerca de cambiar de club, además, reconoció que así como con el futbolista argentino, influyó en todo el equipo.

“ Esa es la gran diferencia de Juan, yo estoy súper agradecido porque yo no sabía si quedarme o no, porque él confió en mí y por eso me quedé ”, sostuvo Walter Montoya en conferencia de prensa.

Juan Reynoso ocupó el cargo entrenador de Cruz Azul en enero del 2021. Foto: EFE

Asimismo, enfatizó en la honestidad de Juan Reynoso: “He pasado por otros técnicos que te pasaban la mano por la espalda y te hacía creer que todo iba bien y no era así. Con Juan eso no pasa, todos de la misma manera, los que juegan pocos minutos como los que no juegan nada o juegan mucho”.

En cuanto a la diferencia entre esta y el resto de temporadas, Walter Montoya resaltó que el plus del entrenador peruano es alimentar el tema mental del plantel, y confiar en que pueden sostener resultados positivos para ambicionar objetivos más grandes.

“Creo que hemos aprendido muchísimo, maduramos bastante, en la cabeza más que nada. Estamos más fuertes, creo que se ha avanzado muchísimo. Por eso hemos crecido mucho en lo mental, por ejemplo con los chicos lo hace de la misma manera, hay muchos partidos que se han ganado con gente del banco y hacen la diferencia, eso es súper importante para el equipo, para lo que va a venir y que todos estamos preparados”, manifestó el volante de Cruz Azul.

