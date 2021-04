Hace algunas semanas, la Federación Alemana de Fútbol sorprendió al mundo luego de anunciar que Joachim Löw dejará de ser el entrenador de la selección de su país al final de la Eurocopa 2021. El propio técnico brindó declaraciones asegurando que esta decisión fue tomada en conjunto después de varios años al frente del combinado germano.

Tras esta noticia, los nombres para ser el reemplazo de Löw comenzaron a surgir teniendo como principal candidato a Hansi Flick. Al estratega de Bayern Múnich no solo lo respalda los seis títulos conseguidos durante el año 2020, incluyendo la Champions League, Bundesliga y Mundial de Clubes, sino que también fue asistente del actual seleccionador germano entre 2006 y 2014.

Con el correr de los días, este rumor comenzó a ganar mayor fuerza hasta que este sábado el propio técnico bávaro confirmó que dejará el club al finalizar la temporada. Flick indicó que sus razones fueron expuestas a su plantel, aunque no confirmó que asumirá el mando del seleccionado alemán tras el final de la Eurocopa.

Hansi Flick celebra junto a Joachim Löw el título del Mundial Brasil 20214.

“Quiero dar por terminado mi contrato. Se lo he dicho a los jugadores. Querían que se enterasen por mí. Mi futuro no está nada claro. Las últimas semanas no han sido fáciles para mí. Claro que el puesto de seleccionador es una opción”, expresó el alemán para Sky Sports.

La salida de Joachim Löw se debe a la pobre participación de la selección de Alemania en el Mundial Rusia 2018, en el que quedó eliminado en primera ronda. Además, la goleada recibida a manos de España en octubre del 2020 por 6-1 fue la gota que derramó el vaso y aceleró su salida de The Mannschaft a mediados de este 2021.

