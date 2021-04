César Vallejo no quiere alejarse del líder Sporting Cristal

Fútbol peruano. Uno de los jugadores que con el pasar del tiempo se viene consolidando en la escuadra de Universidad César Vallejo de Trujillo es Jersson Vásquez, autor del gol del triunfo en el partido que los poetas derrotaron a Mannucci por 2-1, el último miércoles en el Monumental. Este resultado, precisamente, le permite a los naranjas estar muy cerca del líder Sporting Cristal.

Vásquez habló del juego de Universidad César Vallejo y de su proyección de cara a la punta.

“Me gustó que siempre propongamos, más allá del gol, no dejamos de proponer. Tenemos que seguir arriba porque Cristal está invicto” , sostuvo en Gol Perú el polifuncional futbolista.

A Jersson Vásquez le viene bien jugar en el Estadio Monumental, pues últimamente le ha tocado anotar en dicho escenario.

“Los números hablan por sí solos, la verdad que me está yendo muy bien, pero no pienso en eso, pienso en hacer las cosas de buena manera. Mi hija me dijo que ya era hora de hacer un gol y bueno se dio porque mi amigo, mi hermano del alma Teddy Cardama Jr. cumple un año de fallecido y el gol va para él”, manifestó.

Sobre el encuentro ante el conjunto tricolor mencionó lo siguiente: “Fue un partido muy cerrado, hubo pocas oportunidades, algo similar al partido con Municipal. En el segundo tiempo, producto del cansancio, el campo se abre un poco más. Sí, es un clásico. Por ahí hace muchísimos años que no se pierde ante Mannucci”, finalizó.

Universidad César Vallejo de Trujillo, que en la próxima fecha jugará ante Alianza Lima, se mantiene en el segundo lugar de la tabla de colocaciones de su grupo, cumplida la cuarta fecha de la Liga 1 y solo es superado por Sporting Cristal.

