Revelan ofrecimientos del PSG a Neymar para su fichaje en el 2017

Por segunda temporada consecutiva, el delantero brasileño Neymar alcanzó las semifinales de la Champions League con el PSG, instancia a la que el club accedió luego de eliminar al vigente campeón Bayern Múnich. ‘Ney’ intentará llegar nuevamente a la final del torneo para darle a los parisinos su ansiada primera Champions, objetivo para el cual fue fichado hace unos años luego de unos llamativos ofrecimientos, según reveló el exagente del futbolista.

Wagner Ribeiro, quien fuera representante del jugador durante su mediático traspaso al cuadro francés, aseguró en una entrevista con el diario L’Équipe que Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, sostuvo una reunión privada con Neymar, su padre y el empresario en 2016 para negociar el fichaje.

“Neymar ganaba 11 millones y Nasser nos ofreció 26. Le pedimos 40 millones y nos dijo que lo estudiaría”, contó Ribeiro. Según añadió, él y su representado pensaron que Al-Khelaifi se retiraría luego de escuchar la petición, pero fueron sorprendidos por lo que este les ofreció.

Para la presentación de Neymar, se estima que el PSG gastó 550.000 euros. Foto: EFE

“Dijo que le daría participaciones en una cadena hotelera, un jet privado y que pondría su nombre en la Torre Eiffel. Una locura”, agregó. Si bien se desconoce si los dos primeros ofrecimientos llegaron a cumplirse, el tercero sí se concretó durante la presentación del seleccionado brasileño, para lo cual se iluminó al popular monumento con los colores del equipo.

Neymar: “Me siento más feliz que antes”

Respecto a los rumores sobre su negativa a renovar con el PSG, el astro de 29 años dejó entrever que no tendría pensado salir de la institución, pues se siente cómodo en ella. “¡La extensión de contrato con el PSG ya no es un tema! Evidentemente, aquí me siento muy a gusto y como en casa. Me siento más feliz que antes”, declaró en diálogo con TNT Sports Brasil.

