Neymar agradece a Mbappé: “Le debo una gran parte de mi felicidad en PSG”

PSG se alista para recibir este martes a Bayern Múnich en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que se jugará en el Parque de Los Príncipes con una ligera ventaja por la victoria obtenida en Alemania. Y aunque el elenco bávaro es el actual campeón del torneo, los parisinos parecen llegar en mejor momento al tener a sus máximas figuras en un nivel superlativo.

Kylian Mbappé y Neymar han sido claves para que el actual campeón de la Ligue 1 sea el monarca indiscutible de Francia y uno de los favoritos más fuertes para levantar la ‘Orejona’. Incluso, el astro brasileño acaba de señalar a su par francés como uno de los principales responsables del buen momento que vive en la Ciudad Luz.

“Le debo una gran parte de mi felicidad en el PSG a Mbappé. Él me ha hecho aprender sobre la manera de ser de los franceses. Él me ha explicado la mentalidad francesa. Le debo una gran parte a él de mi adaptación. Desde el principio, me llegó la forma de ser de Mbappé. Kylian es una persona muy contenta y gentil con todo el mundo. Es una gran persona. Es la razón por la que nos entendemos desde el primer día”, indicó para France Football.

De igual forma, el ’10′ de Brasil no solo resaltó las cualidades de ‘Donatello’ fuera del campo de juego, sino dentro del mismo. Para Neymar, Mbappé no solo es un jugador explosivo y con mucha velocidad, ya que también dijo que posee diversas variantes de regates, lo que lo convierte en uno de los mejores.

“Además, yo he tenido la ocasión de verlo entrenar, por supuesto. He podido observar su velocidad, su repertorio de regates, su inteligencia de constatar su humildad para continuar evolucionando. Siempre dije que era nuestro ‘chico de oro’. La velocidad sola no tiene nada que decir en él. Hay que utilizarla y ser inteligente para utilizarla correctamente, y Kylian lo hace. Él no es solo inteligente y rápido, ya que posee, además, un enorme repertorio de regates”, sentenció.

