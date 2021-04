Jefferson Farfán refuerza sesiones con fisioterapeuta de Alianza Lima

Luego de la algarabía que Jefferson Farfán desató al conseguir la victoria de Alianza Lima ante Deportivo Municipal, la afición blanquiazul espera verlo en todos los compromisos victorianos, pues saben que es un elemento determinante para sumar puntos.

Asimismo, el comando técnico de Carlos Bustos no contempla la idea de no alinear a la ‘Foquita’ en su once, por lo cual tiene que redoblar los cuidados a uno de sus elementos más importantes de la plantilla.

Con el partido ante Sport Huancayo cerca, el plantel de Alianza Lima asistió a los entrenamientos durante todo el fin de semana. Sin embargo, Jefferson Farfán no estuvo en el segundo turno de trabajos físicos y se dedicó a llevar terapia con el fisioterapeuta del club.

De acuerdo con el diario Líbero, lo mismo sucedió el sábado y no estuvo en la sesión que los aliancistas realizaron en el colegio de la Inmaculada. Incluso, el domingo estuvo fuera del partido de práctica .

El delantero de 36 años superó una larga lesión a la rodilla, por lo cual, lleva una rutina que no lo exponga a una posible recaída. Además, será evaluado por el cuerpo médico y comando de Bustos para saber si está en condiciones de jugar frente a Sport Huancayo.

Por su lado, la intención de Jefferson Farfán es ganar todo el rodaje posible para alcanzar su mejor versión y —además de conseguir los objetivos con Alianza Lima— seguir en la órbita de Ricardo Gareca en la selección peruana.

