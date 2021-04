La jornada 30 de LaLiga Santander se llevará a cabo desde este viernes 9 hasta el lunes 12 de abril. El ‘plato fuerte’ será el clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona, mientras que Atlético de Madrid buscará quedar como líder al término de esta fecha, que ya se inició con el triunfo de Huesca sobre Elche por 3-1.

El sábado 10 se llevarán a cabo cuatro encuentros. Getafe vs. Cádiz abrirán la jornada en el Coliseum Alfonso Pérez (7.00 a. m.), luego Athletic Club vs. Alavés en el San Mamés (9.15 a. m.). El tercer cotejo será protagonizado entre Eibar vs. Levante desde las 11.30 a. m. en el Municipal de Ipurua.

Por último, Real Madrid vs. Barcelona protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha. Los merengues se encuentran en la tercera casilla con 63 puntos, mientras que los azulgranas marchan en segundo lugar con 65 unidades. Ambos buscarán acercarse al puntero a como de lugar.

El domingo 11 habrá otro cuatro enfrentamientos. Villarreal vs. Osasuna (7.00 a. m.) en el Estadio de la Cerámica; Valencia vs. Real Sociedad (9.15 a. m.) en Mestalla; Real Valladolid vs. Granada (11.30 a. m.) en José Zorrilla. El otro duelo será protagonizado entre Real Betis vs. Atlético Madrid (2.00 p. m.) en el Benito Villamarín. Los colchoneros son los actuales punteros con 66 unidades y buscarán alejarse de sus cercanos persguidores.

Finalmente, el Celta de Vigo de Renato Tapia cerrará la jornada 30 de LaLiga ante Sevilla en el Estadio de Balaídos el lunes 12 desde las 2.00 p. m.

Programación de la fecha

Fecha Hora Partido Estadio 10/04/20 7.00 a. m. Getafe vs. Cádiz Coliseum Alfonso Pérez 10/04/20 9.15 a. m. Athletic Club vs. Alavés San Mamés 10/04/20 11.30 a. m. Eibar vs. Levante Municipal de Ipurua 10/04/20 2.00 p. m. Real Madrid vs. Barcelona Alfredo Di Stéfano 11/04/20 7.00 a. m. Villarreal vs. Osasuna De la Cerámica 11/04/20 9.15 a. m. Valencia vs. Real Sociedad Mestalla 11/04/20 11.30 a. m. Real Valladolid vs. Granada José Zorrilla 11/04/20 2.00 p. m. Real Betis vs. Atlético Madrid Benito Villamarín 12/04/20 2.00 p. m. Celta de Vigo vs. Sevilla Balaídos

Tabla de posiciones

