Renato Tapia sobre su carta pase valorizada en 20 millones: “No me la creo”

El presente de Renato Tapia en el fútbol español ha sido resaltante en los últimos meses, incluso el peruano ha sido elegido como el refuerzo extranjero más importante en la competencia de LaLiga Santander, ¿qué opina el ‘Cabezón’ al respecto?

El volante de la selección peruana y del Celta de Vigo se mostró entusiasta con el buen momento que atraviesa, lo cual se ve evidenciado en la valoración de su carta pase, la cual habría ascendido hasta 20 millones de euros de acuerdo con el portal de tasación Transfermarkt.

“ Hasta que no llegue la compra oficial por 20 millones de euros o más no me la creo ”, respondió Renato Tapia a Fútbol en América con notable buen ánimo y añadió: “Sorprendí. En mi vida había visto la cantidad de números que se suelen manejar”.

De otro lado, el volante nacional de 25 años celebró la integración de la ‘Foquita’ Farfán a Alianza Lima, pues considera que esta decisión aportará a los intereses de la selección peruana, además el atacante considerado referente podrá volver a las canchas tras seis meses de para.

“La verdad muy contento por él (Jefferson Farfán). Ojalá le vaya muy bien y consiga la continuidad que él quería, y sobre todo que ayude al equipo como a la selección”, enfatizó Renato Tapia, quien se confesó hincha del equipo de La Victoria.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.