Honduras vs. México se miden EN VIVO por la final del Preolímpico Concacaf ONLINE EN DIRECTO este martes 30 de marzo. La transmisión por internet podrá ser seguida por el canal de Televicentro a partir de las 8.00 p. m. de Perú y 7.00 p. m. del país mexicano desde el Estadio Akron (Zapopan). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Honduras vs. México EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Televicentro. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Luego de conseguir sus boletos para el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, las selecciones Sub 23 de México y Honduras se enfrentarán este martes por el título del Preolímpico Concacaf desde el Estadio Akron.

Honduras logró su cuarta clasificación consecutiva (quinta en su historia) a los Juegos Olímpicos luego de terminar como líder de su grupo con cinco puntos, tras vencer 3-0 a Haití y empatar 1-1 con El Salvador y 1-1 con Canadá. En semifinales derrotó 2-1 a Estados Unidos.

Por su parte, México, que estará en la cita Olímpica por duodécima ocasión, marcha con paso perfecto en este torneo con cuatro victorias. Venció 4-1 a República Dominicana, 3-0 a Costa Rica y 1-0 a Estados Unidos en la fase de grupos; y 2-0 a Canadá en la semifinal, donde aseguró su boleto a las Olimpiadas en Japón.

Ver Televicentro EN VIVO Honduras vs. México: ficha del partido

Partido Honduras vs. México ¿Cuándo juegan? Hoy martes 30 de marzo del 2021 ¿Dónde? Estadio Akron (Zapopan) ¿A qué hora? 8.00 p. m. de Perú y 7.00 p. m. de México ¿En qué canal? Televicentro

Ver Televicentro EN VIVO Honduras vs. México: posibles alineaciones

Honduras: Alex Güity, Cristopher Meléndez, Denil Maldonado, José García, Wesly Decas, Edwin Rodríguez, Joseph Rosales, José Reyes, Luis Palma, Rigoberto Rivas, Carlos Obregón

DT. Miguel Falero

México: Sebastián Jurado, Vladimir Loroña, José Esquivel, Johan Vásquez, Jesús Alberto Angulo, Carlos Rodríguez, Erick Aguirre, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Sebastián Córdova, Alexis Vega

DT. Jaime Lozano

Estadio: Akron (Zapopan)

¿A qué hora juegan Honduras vs. México vía Televicentro?

México: 7.00 p. m.

Guatemala: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Honduras: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (al siguiente día)

¿Dónde ver Honduras vs. México vía Televicentro?

En Honduras, este partido de la final del Preolímpico Sub 23 de Concacaf entre Honduras vs. México podrá verse a través de Televicentro. En los Estados Unidos, podrás seguir el Honduras vs. México EN VIVO por Televicentro USA, tanto por TV como por su web y aplicación.

¿Cómo ver Televicentro online gratis en USA?

Puedes ver la programación de Televicentro EN VIVO por internet desde su portal web: www.televicentro.com. Recuerda que para disfrutar estas transmisiones debes ingresar los datos de tu proveedor de TV de paga.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.