Ecuador vs. Bolivia EN VIVO se enfrentan HOY lunes 29 de marzo en partido amistoso por Fecha FIFA 2021. El encuentro se jugará en el Estadio Banco de Guayaquil a las 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 4.30 p. m. (hora boliviana), con transmisión EN DIRECTO por la señal de Canal del Fútbol (Ecuador) y Tigo Sports y DirecTV Sports (Bolivia). Además, La República Deportes te brindará las alineaciones confirmadas del Ecuador vs. Bolivia, las tarjetas amarillas y rojas, incidencias y goles del compromiso.

Ecuador y Bolivia aprovechan la postergación de las Eliminatorias Qatar 2022 para disputar un partido amistoso en Guayaquil. El Tri, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, ha sido la sorpresa en el campeonato y continuará probando jugadores de la LigaPro de Ecuador.

Por su parte, Bolivia perdió 2-1 previamente en un partido amistoso contra Chile. El único gol lo marcó Marcelo Martins. Esta vez tendrá la oportunidad de reivindicarse con su hinchada en el cotejo contra Ecuador. En el último enfrentamiento que tuvieron por Eliminatorias, La Verde cayó derrotada por 3-2 en La Paz.

Ecuador vs. Bolivia: ficha del partido

Partido Ecuador vs. Bolivia ¿Cuándo juegan? Lunes 29 de marzo ¿Dónde? Estadio Banco de Guayaquil ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 4.30 p. m. (hora boliviana) ¿En qué canal? Canal del Fútbol (Ecuador), Tigo Sports y DirecTV Sports (Bolivia)

Ecuador vs. Bolivia: horario del partido

Bolivia: 4.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Costa Rica: 2.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

España: 9.30 p. m.

Ecuador vs. Bolivia: canales de transmisión

Ecuador: Canal del Futbol

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Estados Unidos: FITE

Canales de TV y App para ver el partido

TV Cable (App Xtrim)

Directv TV (App Directv GO)

Claro

CNT

Movistar Play

YouTube

¿Cómo ver Ecuador vs. Bolivia por El Canal del Fútbol EN VIVO?

Para ser miembro de El Canal del Fútbol en YouTube y disfrutar de todos los partidos de Ecuador, puedes contratarlo por $ 6,99 al mes y también tendrás acceso para ver la Copa Ecuador, la Copa Argentina y el resto de la programación.

¿Cómo ver ECDF por youtube EN VIVO?

Para ver fútbol EN VIVO solo debes ingresar a la plataforma de Youtube y colocar el El Canal del Fútbol, de esta forma podrás disfrutar del partido de Ecuador vs. Bolivia.

Solicitar paquete Premium de El Canal del Fútbol

Debes registrarte en la página www.elcanaldelfutbol.com y solicitar la opción “Canal Premium”.

– El costo mensual es de $6 (incluye impuestos):

90 partidos de Eliminatorias Qatar 2022

Disponible solo en Ecuador

77 partidos de la Copa de Ecuador

Amistosos de la selección ecuatoriana

Copa Argentina

Torneo internacionales

¿Cómo registrarse en El Canal del Fútbol para ver Ecuador vs. Bolivia en vivo?

Si quieres adquirir el paquete premium de El Canal del Fútbol, que incluye los 90 partidos de las Eliminatorias sudamericanas, 77 encuentros de la Copa Ecuador, amistosos del Tricolor, torneo internacionales y programas de análisis y opinión, tendrás que pagar $ 6,00 (solo en territorio ecuatoriano).

¿Cómo ver Tigo Sports Bolivia?

Puedes sintonizar la señal de Tigo Sports Bolivia, para que no te pierdas el partido Bolivia vs. Ecuador, en los siguientes canales de tu operador por satélite o cable Tigo TV:

Tigo Sports vía Satélite

Canal 1 (SD)

Canal 8 (HD).

Tigo Sports vía cable

Canal 700 (Tigo Sports HD)

Canal 717 (Tigo Sports 2 HD)

Canal 718 (Tigo Sports 3 HD).

¿Cuánto cuesta tener Tigo Sports Bolivia?

Si eres cliente Tigo Prepago, puedes realizar la activación de la licencia Premium de la aplicación Tigo Sports comprando por día el Paquetigo Tigo Sports por 20 bolivianos, que incluye 600 Megas con vigencia hasta las 5.59 a. m. del día siguiente de la compra.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO por internet?

Si quieres ver el partido amistoso entre Ecuador vs. Bolivia, tienes que contratar el servicio de cable que ofrece esta cadena deportiva. Para los que están alejados del televisor y quieren ver el Ecuador vs. Bolivia por celular, DirecTV Go es una alternativa por internet para disfrutar el partido en calidad SD (televisión estándar), en HD (alta definición) y en resolución 4K.

¿Dónde descargar DirecTV GO?

La aplicación DirecTV GO está disponible para dispositivos móviles, teléfonos inteligentes con sistema operativo Android o iOS, además de PC y Smart TV. Se puede descargar en Google Play o App Store sin ningún costo.

Ecuador vs. Bolivia: últimos enfrentamientos

Bolivia 2-3 Ecuador | Eliminatorias Qatar 2022

Ecuador 3-0 Bolivia | Amistoso

Bolivia 2-2 Ecuador | Eliminatorias Rusia 2018

Ecuador 3-0 Bolivia | Eliminatorias Rusia 2018

Ecuador 3-0 Bolivia | Copa América 2015

Ecuador vs. Bolivia: posibles alineaciones

Ecuador: Alexander Domínguez; Pedro Pablo Perlaza, Luis Fernando León, Félix Torres, Leonel Quiñónez; Dixon Arroyo, Christian Noboa, Ángel Mena, Fidel Martínez; José Carabalí y Michael Estrada.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Guimer Justiniano, Rony Montero, Jorge Flores; Leonel Justiniano, Diego Wayar, Ramiro Vaca, Juan Carlos Arce; Marcelo Martins, Bruno Miranda.

Entrenador: César Farías

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.