Partidos de HOY domingo 28 de marzo de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, España, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 28 de marzo de 2021

Para este domingo 28 de marzo entre los mejor partidos que se disputarán están River Plate vs Racing Club, Independiente vs Boca Juniors, Cimarrones de Sonora vs Tlaxcala; entre muchos más de las diferentes ligas.

Partidos de hoy: Clasificatoria para la Copa del Mundo

9:00 Kazajstán vs Francia

12:00 Georgia vs España

12:00 Albania vs Inglaterra

12:00 Armenia vs Islandia

12:00 Dinamarca vs Moldavia

14:45 Kosovo vs Suecia

14:45 Bulgaria vs Italia

14:45 Polonia vs Andorra

14:45 Israel vs Escocia

14:45 Rumania vs Alemania

14:45 Ucrania vs Finlandia

14:45 San Marino vs Hungría

14:45 Austria vs Islas Feroe

14:45 Suiza vs Lituania

14:45 North Macedonia vs Liechtenstein

16:00 Dominica vs Panamá

16:00 Islas Caimán vs Canadá

17:00 Cuba vs Curazao

17:00 Puerto Rico vs Trinidad y Tobago

18:00 Montserrat vs El Salvador

Partidos de hoy: Superliga Argentina

13:00 Talleres Córdoba vs Godoy Cruz

15:15 Defensa y Justicia vs Vélez Sarsfield

17:30 River Plate vs Racing Club

20:00 Independiente vs Boca Juniors

Partidos de hoy: Liga de Futbol Bolivia

15:00 Santa Cruz vs Wilstermann

18:00 Nacional Potosí vs Atlético Palmaflor

Partidos de hoy: Primera División Chile

9:45 Palestino vs Antofagasta

16:00 Huachipato vs Cobresal

18:30 Ñublense vs Universidad Católica

Partidos de hoy: Primera A Colombia

15:00 Deportivo Pereira vs La Equidad

17:00 Alianza Petrolera vs América de Cali

19:05 Patriotas Boyacá vs Rionegro Águilas

21:10 Millonarios vs Atlético Bucaramanga

Partidos de hoy: Primera División Paraguay

19:00 Libertad vs Guaraní

Partidos de hoy: Primera División Uruguay

16:00 Rentistas vs Danubio

19:00 Boston River vs Liverpool

19:00 Deportivo Maldonado vs Nacional

19:00 Cerro Largo vs Defensor Sporting

Partidos de hoy: Campeonato Sub 21 de la UEFA Europa

9:00 Islandia Sub-21 vs Dinamarca Sub-21

12:00 Croacia Sub-21 vs Suiza Sub-21

15:00 Rusia Sub-21 vs Francia Sub-21

15:00 Portugal Sub-21 vs Inglaterra Sub-21

Partidos de hoy: Eliminatorias para Juegos Ol

14:00 Honduras Sub-23 vs EE. UU. Sub-23

20:00 México Sub-23 vs Canadá Sub-23

Partidos de hoy: Ascenso MX

14:00 Atlante vs Atlético Morelia

21:05 Mineros de Zacatecas vs Leones Negros UdeG

23:05 Cimarrones de Sonora vs Tlaxcala

Partidos de hoy: Segunda Division España

8:00 Lugo vs Sabadell

10:00 Girona vs Albacete

15:30 Tenerife vs Las Palmas

Partidos de hoy: Laliga Iberdrola España

6:00 Santa Teresa vs Real Betis

7:00 Granadilla Tenerife vs Athletic Club

9:00 Madrid vs Sporting de Huelva

10:00 Espanyol vs Real Sociedad

14:30 Valencia vs Atletico Madrid

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 28 de marzo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy domingo 28 de marzo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.