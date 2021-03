‘Checo’ Pérez sobre su debut en la Fórmula 1 con Red Bull: “Fue una locura”

El Gran Premio de Bahrein significó el puntapié inicial de la temporada 2021 para la Fórmula 1 y tuvo como ganador a Lewis Hamilton, quien tuvo que combatir mano a mano con Max Verstappen hasta el último segundo. Sin embargo, otro de los protagonistas fue Sergio Pérez, quien finalizó en el quinto puesto.

El piloto mexicano no había tenido un buen desempeño en la qualy y tenía programado empezar la competición en el undécimo lugar, a diferencia de su compañero neerlandés, quien inició primero. Sin embargo, eso no sería lo peor para ‘Checo’, ya que, antes de que comience el GP, su carro tuvo un problema técnico y estuvo a punto de no competir.

El automóvil del corredor azteca sufrió una falla eléctrica, pero al final pudo volver a la pista y perdió su lugar; tuvo que arrancar en la última colocación . A través de las 56 vueltas que duró la corrida, Pérez pasó a varios rivales y finalmente terminó quinto, todo un mérito, y por eso salió elegido como el piloto del día.

“Buenos puntos a pesar del inicio de la carrera”, comentó el mexicano luego de concluir su debut oficial en las filas del Red Bull. En la previa y sobre todo al comienzo del recorrido, todo parecía indicar que ‘Checo’ no se iba a llevar nada, pero al final sumó diez puntos de oro para la escudería austriaca. Verstappen tropezó en las últimas vueltas y se quedó solo con el segundo puesto.

'Checo Pérez junto a Christian Horner, líder de Red Bull tras el GP de Bahrein

“Fue una locura, venía calentado los neumáticos y se apagó todo, perdí la batería, todo. No sabía qué hacer. Estaba por bajarme del auto. Desconecté el volante, lo volví a poner y escuché a un ingeniero por la radio, prendí el auto y fui para adelante”, manifestó Pérez, que ganó su primera carrera como piloto de Fórmula 1 el año anterior.

