Alianza Lima: el posible equipo titular para el debut en la Liga 1 Betsson

Más de cuatro meses después de su último partido en la Liga 1, Alianza Lima debutará en la nueva edición del campeonato frente a Cusco FC. Cusqueños y blanquiazules se medirán por la jornada 3 del Grupo B en un partido en el que ambos clubes buscarán su primera victoria de este 2021.

Para realizar un buen torneo, el cuadro íntimo ha renovado una gran parte de su plantilla con fichajes mediáticos como los de Wilmer Aguirre, Hernán Barcos y Jefferson Farfán, todos ellos delanteros. No obstante, pese a que los tres han venido entrenando con el resto de sus compañeros, ninguno entraría en el once titular que el técnico Carlos Bustos planea mandar a la cancha ante los imperiales.

De acuerdo con el periodista José Varela, del diario Líbero, algunas incorporaciones que sí estarían en la formación inicial contra los aurinegros son Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos y Edhu Oliva. El zaguero uruguayo haría dupla como central con Carlos Montoya, mientras que Lagos y Kluiverth Aguilar se ubicarían en las bandas para conformar la línea defensiva encargada de proteger el arco defendido por Steven Rivadeneyra.

Alianza Lima no pudo ganarle a Cusco FC en el 2020. Foto: FPF

En el mediocampo, Oliva acompañará a Josepmir Ballón, uno de los pocos ‘sobrevivientes’ de la última campaña, junto a Jairo Concha, quien volvió tras cumplirse su préstamo en San Martín. En tanto, la ofensiva estará conformada por José Manzaneda, otro refuerzo para esta temporada, además de José Gallardo y Sebastián Gonzales Zela.

Por tanto, el primer once titular de Alianza Lima en el 2021 quedaría conformado de la siguiente forma: Rivadeneyra; Aguilar, Montoya, Lacerda, Lagos; Oliva, Ballón, Concha; Manzaneda, Gallardo y Gonzales. Si bien Barcos y Farfán no aparecen en esta alineación, no se descarta que ambos puedan tener minutos como piezas de recambio.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?

El partido entre ambas escuadras está programado para el próximo martes 30 de marzo a las 3.30 p. m. en el Estadio Alberto Gallardo. Está será la tercera vez que Alianza enfrente a Cusco FC (antes conocido como Real Garcilaso) con su denominación actual. El historial hasta ahora es de un empate y una derrota blanquiazul.

