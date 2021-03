Roberto Mosquera: “No comento cosas institucionales de otros equipos”

Sporting Cristal es el actual líder del Grupo B de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. A pesar de las bajas en el primer equipo, los celestes vencieron por 1-0 a Sport Boys en la última fecha disputada. Roberto Mosquera ofreció este viernes 26 de marzo una conferencia de prensa en la cual habló sobre diversos temas.

El entrenador rimense se mostró orgulloso y contento con sus dirigidos por la situación del club. Asimismo, sostuvo que es necesario rotar a jugadores porque su debut en la Copa Libertadores 2021 está cerca y los necesita en sus mejores versiones. Por otro lado, no quiso hablar sobre la actualidad de Universitario .

El elenco merengue presentó casos positivos de COVID-19 y Aldo Corzo fue separado indefinidamente del club por saltarse los protocolos sanitarios. Sin embargo, el experimentado estratega no opinó al respecto y apuntó que en su caso no han tenido este tipo de problemas.

“Con respecto a los demás equipos, no opino. Son protocolos, son cuidados que todo el mundo sabe, hay demasiada información. Yo no comento cosas institucionales de otros equipos porque no es lo que me corresponde ”, enfatizó el técnico de Cristal.

“Nosotros estamos felicitando permanente a nuestros jugadores porque, la verdad, que no hemos tenido problemas. Todos tienen un recorrido que tienen que hacer en su vida social y hasta ahora no hemos tenido problemas”, añadió Mosquera.

Del mismo modo, instó a que todas las personas se cuiden de la COVID-19 y tomen las medidas necesarias. “Acá estamos tratando de cuidarnos. No es fácil, no hemos tenido problemas hasta ahora y Dios quiera que no. Eso depende mucho de la conducta del jugador y lo bien que los hemos educado”, declaró.

