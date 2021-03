Universitario de Deportes: alerta crema por coronavirus

El coronavirus se suma a la lista de rivales que tendrá que superar Universitario en el camino hacia el objetivo trazado en la Liga 1. Y es que el panorama en tienda crema es preocupante no solo en lo deportivo -suma dos derrotas en la Liga 1-, sino también en lo sanitario, al confirmarse nuevos casos positivos.

Tras ser sometidos a la pruebas de rigor antes de iniciar un nuevo día de entrenamiento, el club confirmó cinco positivos asintomáticos. Según pudo conocer La República, a las 11 personas que ya habían dado positivo, se suman estos, de los cuales 3 son futbolistas y 2 trabajadores auxiliares del primer equipo. Por tal motivo se suspendieron los entrenamientos hasta el día sábado a la espera de nuevas pruebas. Hay que señalar que Alberto Quintero, quien viajó a Panamá para sumarse a su selección, también dio positivo pese a que antes de viajar dio negativo.

No se juega

Ante esta ola de contagios, la directiva de la ‘U’ pidió a la FPF suspender el encuentro del sábado ante UTC y la respuesta no tardó en llegar. Sin embargo, la organización del torneo no dejó claro si el encuentro fue suspendido o si el cuadro crema recibirá una sanción. Eso sí, dejó en claro que todo el plantel deberá permanecer aislado y que “conforme lo indica la Comisión Médica, se remitirá el mencionado informe a la Comisión Disciplinaria de la FPF, a fin de que resuelva de acuerdo a sus atribuciones”.

Fue el técnico Ángel Comizzo quien no tardó en pronunciarse al respecto. “Yo no veo que la ‘U’ haya cometido negligencia como para perder los puntos ante UTC. El club hace hasta dos pruebas por semana, está documentado y eso lo sabe la FPF”, señaló el DT crema tras confirmar que solo contaba con un arquero para enfrentar a los cajamarquinos. “Es un tema muy difícil, acá estamos hablando de la salud de mucha gente. Se nos han disparado los casos de una manera increíble”.

Comizzo también confesó que existe una sospecha de dónde se generó esta ola de contagios. “No la podemos confirmar, es algo que está evaluando el cuerpo médico. De distinto no se hizo nada, incluso a nuestros jóvenes los tenemos viviendo en Campomar, no sabemos muy bien de dónde se originó. Fueron dos casos puntuales con los que iniciamos esto, no lo podemos dar por muy cierto”, finalizó el argentino.

Caso Corzo en investigación

Ángel Comizzo se refirió acerca de lo sucedido con Aldo Corzo: “Todavía no hemos conversado. Él sabe cuál es el reglamento disciplinario; de todas maneras tengo que escucharlo. El año pasado hubo casos de indisciplina en otros clubes y no les quitaron los puntos, así que no creo que el caso de Corzo sea para ese tipo de cosas”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.