El puntaje que la prensa brasilera le puso a Paolo Guerrero

Después de 220 días, Paolo Guerrero regresó al gramado con el pie derecho, en el partido entre el Club Internacional vs. Caxias por la jornada 6 del Campeonato Gaúcho de Brasil, luego que superara la lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

En medio de gran expectativa, el delantero nacional volvió a alinear el once titular del Inter de Porto Alegre y lo hizo con honores, pues aunque no marcó un tanto, generó más de una ocasión de peligro en el arco rival y demostró que, pese a no estar en su mejor versión, tiene vigencia para rato.

Por lo cual, las críticas y elogios no tardaron en llegar sobre la actuación del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, y medios brasileros como Globo Esporte analizaron a cada elemento del Colorado para calificar su rendimiento.

Tiro libre de Paolo Guerrero que casi termina en gol

La puntuación del ‘Deprededor’ asciende a 6,5, se debe tener en cuenta que la máxima calificación es 10 y que el atacante de 37 años tuvo 55 minutos en el campo, pues luego fue reemplazado por Thiago Galhardo, como lo ordenó el entrenador español Miguel Ángel Ramírez.

“ Paolo Guerrero hizo su primera aparición como titular después de siete meses. Actuó durante 55 minutos, siempre bien marcado. Aun así, sacó un tiro libre en el travesaño y siempre fue una opción en la pared para habilitar a sus compañeros ”, se lee en el medio en mención.

