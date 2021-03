Partidos de HOY 24 de marzo de 2021 EN VIVO ONLINE por las ligas de México, Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina, entre otras se enfrentan por la jornada de esta fecha para asegurar la clasificación a la próxima etapa. Sigue la transmisión de todos los partidos por La República Deportes a través del minuto a minuto.

Partidos de hoy 24 de marzo de 2021

En esta jornada del miércoles 24 de marzo de 2021, los partidos más interesantes son los encuentros entre Boca Juniors vs Defensores de Belgrano, América de Cali vs Medellín y Liverpool vs Torque. Sigue cada uno de estos partidos a través de La República Deportes.

Partidos de hoy: Clasificatorio para la Copa del Mundo

12:00 Turquía vs Países Bajos

12:00 Estonia vs República Checa

14:45 Malta vs Rusia

14:45 Bélgica vs Gales

14:45 Francia vs Ucrania

14:45 Chipre vs Eslovaquia

14:45 Gibraltar vs Noruega

14:45 Eslovenia vs Croacia

14:45 Portugal vs Azerbaiyán

18:00 St. Kitts and Nevis vs Puerto Rico

Partidos de hoy: Superliga Argentina

17:15 Atlético Tucumán 1 - 1 Huracán

Partidos de hoy: Colombia - Primera A

15:15 América de Cali vs Medellín

17:30 Deportes Tolima vs Junior

20:00 Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba

Partidos de hoy: Primera Division de Uruguay

14:00 Liverpool vs Torque

16:15 Cerro vs Cerro Largo

19:15 Nacional vs Boston River

Partidos de hoy: Ascenso MX

18:00 Tepatitlán vs Mineros de Zacatecas

20:00 Tampico Madero vs Cimarrones de Sonora

22:05 Dorados vs Atlante

Partidos de hoy: Copa Argentina

18:10 Boca Juniors vs Defensores de Belgrano

Partidos de hoy: Campeonato Gaúcho 1

18:00 Pelotas vs Aimoré

18:00 Novo Hamburgo vs Brasil de Pelotas

19:30 Internacional vs Caxias

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 24 de marzo de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 24 de marzo de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.