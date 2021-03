El presidente del Inter de Porto Alegre, Alessandro Barcellos, habló de la importancia que tiene Paolo Guerrero dentro de la institución ‘Colorada’ y sobre su continuidad en el plantel, que actualmente dirige el español Miguel Ángel Ramírez Medina.

“Paolo Guerrero es un jugador muy importante para nosotros. Lamentablemente, tuvo una lesión grave, estuvo fuera seis meses, pero tuvo una recuperación impresionante, fruto de su trabajo”, atinó Barcellos, en entrevista con RPP.

“Paolo es un jugador importante del plantel. Tenemos un nuevo entrenador y está integrado a su trabajo. Paolo se ha adaptado a su modelo de juego y necesitamos de él en esta temporada”, añadió.

Sobre la renovación del futbolista Bicolor de 37 años, subrayó: “Vamos a trabajar para renovar el contrato de Paolo, para que no se vaya, porque aporta mucho”.

“Tenemos que saber qué quiere Paolo en su futuro. Inter está contento con él, hay interés de que permanezca, pero aún no hemos hablado de ese tema”, manifestó Alessandro Barcellos.

Inter desmiente interés por Távara: “No hay propuesta”

El presidente del Inter también negó que el club brasileño tenga interés por Martín Távara, mediocampista de Sporting Cristal.

“Hay información de que hay interés de Inter de Porto Alegre en Martín Távara, pero no hay ninguna propuesta por este jugador. No hay nada definido, no hay acercamiento con este jugador, no podemos comentar sobre algo que no es”, acotó.

