Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentan a un futuro incierto

La temprana eliminación de Juventus y del Barcelona de la Champions League desnudó, aún más, la incertidumbre que viven los denominados mejores jugadores del mundo. Pasaron 16 años para que el torneo más importante de Europa no cuente con Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo en sus instancias decisivas (cuartos de final) y hoy muchos hablan del final de un reinado que tiene sucesores: Kylian Mbappé y Erling Haaland.

La ‘Pulga’ es el centro de atención en Barcelona no precisamente por sus buenas actuaciones, sino porque tiene el balón en sus pies para definir su futuro. La llegada de Joan Laporta a la presidencia del cuadro azulgrana avivó la esperanzas de los hinchas de retener al argentino, incluso el nuevo mandamás de la institución habría iniciado las gestiones para traer al Kun Agüero para complacer a ‘Lio’ , sin embargo nada de eso sería suficiente.

El periodista Christian Martin sorprendió a todos asegurando que Messi no dará marcha atrás y que el adiós al club de sus amores está decidido. “ PSG y Manchester City siguen siendo las opciones con posterior llegada a la MLS”, lanzó el periodista argentino, que vive en el Reino Unido.

Lo cierto es que el contrato del ’10′ del Barza culmina el 30 de junio y Messi deberá poner en una balanza sus prioridades. La falta de un proyecto deportivo en el club sería una de las razones que lo llevarían a alejarse, es por ello que Ronald Koeman le envió un mensaje tras la eliminación de la Champions.

“ En general, Leo ve desde hace bastante tiempo que el equipo va a más . Con los cambios que hemos hecho, dejando entrar a jóvenes con mucho futuro, creo que no va a tener dudas del futuro de este equipo”, apuntó el DT.

Ya no lo quieren

El duro golpe de quedar fuera de la Champions ante el Porto traería consecuencias en la ‘Juve’. Una de ellas sería el futuro de su gran estrella: Cristiano Ronaldo. El portugués termina contrato en 2022, y según SportMediaset el club italiano se estaría planteando su venta para cuadrar cuentas.

El luso percibe más de 50 millones de euros brutos por temporada, y la Vecchia Signora ve que es una cifra inasumible por la pandemia y por las pérdidas derivadas del último fracaso en Europa. Se supo que los italianos valorarían ofertas cercanas a los 60 millones, aunque las opciones para ‘CR7’ son muy reducidas.

Pocos equipos estarían dispuestos a pagar 60 millones por un jugador de 36 años, y menos aún a hacerse cargo de lo que representa fichar al cinco veces ganador del Balón de Oro. Desde Inglaterra apuntan a cuatro opciones: Manchester United, PSG, Real Madrid e Inter de Miami.

El PSG anda tras Messi, y Cristiano podría ser el plan B, pero si se materializa la renovación de Mbappé parece impensable juntarlos, incluyendo a Neymar, dado sus salarios. No obstante, en el mercado de pases del fútbol en Europa nada está dicho.

¿Y el Real Madrid? La falta de gol en el club continúa siendo un problema y Cristiano sin la camiseta blanca no tiene el mismo brillo, por lo que no sería una idea descabellada para los hinchas. No obstante, los ojos de Florentino Pérez se dirigen más hacia los sucesores, Haaland y Mbappé.

Lionel Messi

149 partidos en Champions League.

120 goles con el Barcelona en la competición europea.

4 copas de la UEFA Champions League conseguidas.

Cristiano Ronaldo

176 partidos en Champions League.

134 goles en total con Manchester United, Real Madrid y Juventus en la competición europea.

5 copas de la UEFA Champions League conseguidas.

