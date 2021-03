Champions League: el increíble H...aaland

Su inmensidad humana –mide 1,94 cm– intimida a cualquiera en un campo de fútbol. Sin embargo, Erling Haaland ha demostrado que posee mucho más cualidades que asustan a cualquier rival. Fuerza, técnica, fútbol y un idilio con la Champions League que enamora hasta a los grandes de Europa. Y es que el noruego con 20 años vuelve a tener los ojos del mundo sobre él, tras castigar la fe del Sevilla que luchó hasta el final pero que no le alcanzó para darle vuelta a la eliminatoria. El triunfo en la ida (3-2) fue suficiente para que el Dortmund celebre, pues con un empate por 2-2 en la vuelta con doblete de Haaland fue suficiente para clasificar a los cuartos de final del torneo.

El partido disputado en Alemania tuvo de todo. La primera media hora del encuentro fue un concierto del conjunto de Julen Lopetegui que ahogó con su presión alta al rival, se adueñó de la pelota y generó peligro con Suso y Ocampos en ofensiva. Además, los atacantes siempre ganaron los duelos individuales y el cuadro germano se encontró superado en todas las líneas, por lo que parecía que la noche tenía color andaluz, pero en el fútbol gana el que hace más goles y el que abrió el marcador fue el local.

El niño en acción

A los 35 minutos pudieron robar una pelota en ataque, por primera vez Marco Reus se filtró en el área por izquierda y lanzó un centro atrás para que Haaland abriera el marcador. En el complemento, por lo menos los primeros minutos, la historia no fue distinta. Haaland armó una jugada espectacular para festejar el 2-0, pero el VAR le dijo no y se eliminó por una infracción en ataque.

Lo curioso fue que en esa misma revisión, el árbitro detectó el agarrón de Koundé sobre el noruego y cobró penal para el cuadro amarillo. Haaland tomó el balón pero Bono tapó el disparo y no dudó en gritárselo al noruego, pero la tecnología se hizo presente nuevamente en la Champions para detener el juego. ¿La razón? El arquero estaba adelantado y la acción se repitió. Erling eligió el mismo palo y esta vez convirtió para festejar su doblete, su gol número 10 en 6 partidos en la actual edición de la Champions, el goleador. La euforia fue tal que no dudó en acercarse a Bono y devolverle el grito en el rostro, por lo que se ganó la tarjeta amarilla.

Tras el tanto, las cosas cambiaron y el Sevilla sacó fuerzas para intentar darle vuelta al partido. A los 22 minutos, cuando parecía que el Borussia se encaminaba a la goleada, Emre Can empujó a De Jong en el área, luego de un centro del Papu Gómez que había entrado un rato antes, y el árbitro cobró penal. El Nesyri se hizo cargo de la ejecución y con un remate potente y centrado puso el 1-2. Sobre el final, El Nesyri de cabeza estableció el 2-2 y dejó a su equipo al borde de la hazaña. Incluso en la última jugada del encuentro, los de Lopetegui casi encuentran el triunfo en un balón al área que Rakitic no llegó a rematar. No hubo tiempo para más, el Borussia Dortmund a cuartos de la mano de Haaland.

La ‘Juve’ ganó pero no le alcanzó

Juventus derrotó a Porto por 3-2 en el Juventus Stadium; sin embargo, el 2-1 conseguido en la ida por el cuadro portugués le fue suficiente para avanzar a los cuartos de final de la Champions. A los 18′, Sergio Oliveira abrió el marcador de penal con lo que se irían al descanso con un 3-1 a favor del Porto. En el complemento, Chiesa (49′) descontó y Porto se quedaría con un hombre menos por la expulsión de Mehdi. Chiesa a los 63′ lograría anotar el 2-1 y por lo tanto igualar la serie 3-3 que no se movería durante los 90′. Así se irían al tiempo extra. A los 115′, Oliveira y, dos minutos después, Rabiot pusieron el 3-2 final.

Cristiano Ronaldo poco pudo hacer para evitar la caída de la Juve. Foto: difusión

