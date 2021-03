Eliminatorias Qatar 2022: tiempo para volver

Ni el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pudo convencer a los clubes de Europa de dar marcha atrás su decisión de no ceder a los jugadores sudamericanos a sus selecciones para disputar la fecha doble de marzo de Eliminatorias. Lo que obligó a la Conmebol a suspender los partidos de la fecha 5 y 6 del torneo rumbo a Qatar 2022.

En una reunión entre las diez confederaciones, en la que estuvo presente la Federación Peruana de Fútbol, FIFA y Conmebol, no se encontró otra solución que aplazar dichos cotejos, pues la alternativa de llevarlos a suelo europeo no fue bien visto. ¿La razón? No era viable para Conmebol por los elevados costos para trasladar a las selecciones y otras limitaciones logísticas . Jugar en marzo sin europeos tampoco fue aceptado por las asociaciones sudamericanas.

La Conmebol deberá reprogramar dichos encuentros y se supo que actualmente manejan dos opciones, las mismas que serán planteadas a las asociaciones miembro y a la FIFA para poder hacerse oficial.

Ante la baja de Qatar y Australia de la Copa América 2021 por problemas de calendario, el torneo podría abreviarse y podrían jugarse estas dos fechas de Eliminatorias tras su final , teniendo en cuenta que para esta fecha muchos de los jugadores que militan en Europa estarán de vacaciones y no habría problema en que se queden unos días más concentrados con sus respectivas selecciones.

Otra de las opciones que se maneja es que haya fecha triple en setiembre y octubre, la cual no es nada descabellada.

¿Beneficia a Perú?

No jugar este mes Eliminatorias puede ser una buena noticia para Ricardo Gareca, pues el ‘Tigre’ tendrá tiempo para recuperar a dos jugadores importantes en su equipo, uno de ellos es Paolo Guerrero. El delantero del Inter de Porto Alegre recibió hace unos días el alta médica luego de una operación a la rodilla y hasta el momento no ha tenido minutos en el campo.

Hubiese llegado a enfrentar a Bolivia y a Venezuela, el 25 y 30 de marzo, respectivamente, falto de ritmo futbolístico. Ahora tendrá más tiempo y podrá llegar al 100% para sumarse a la selección.

Jefferson Farfán es otro jugador que necesitaba tiempo para llegar en su mejor estado físico. La ‘Foquita’ está en la fase final de su recuperación de la limpieza que se realizó en la rodilla izquierda el año pasado, además en los próximos días podría decidir su futuro, así que esta suspensión le cae muy bien.

El inconveniente para el ‘Tigre’ será no poder ver a Santiago Ormeño en acción con la Bicolor, pues está pasando un gran momento en el Puebla de México y su convocatoria estaba casi asegurada. Habrá que esperar para verlo con la Blanquirroja.

Sabías que...

Decidido. La selección canceló su tercer microciclo programado para el lunes y martes en la Videna.

Esperanza. Ormeño podría ser convocado por México para jugar amistosos, lo cual no le impediría vestir luego la Bicolor.

La palabra

Pedro Gallese, arquero de la selección

“Si se suspende, a nosotros nos da un poco más de tiempo para prepararnos, para tener más partidos oficiales, sobre todo, a los que jugamos en la MLS. Aunque el calendario se apretaría más”.

