Koeman sobre el Barcelona: “No me importan los nombres de Xavi u otros”

El FC Barcelona está recuperando su nivel de la mano de Ronald Koeman. A pesar de las críticas por los resultados, el conjunto de la Ciudad Condal ha comenzado a ganar partidos de cara al final de la temporada.

“Ya se nota por la calle. La gente que me habla está contenta. Han pasado momentos malos y la sensación que tengo es que la gente está con el equipo. Hemos trabajado mucho para tener este ‘feeling’ con la gente”, aseguró el técnico neerlandés en conferencia de prensa.

Koeman explicó que espera que pronto los estadios vuelvan a estar llenos para volver a sentir el ambiente y disfrutar de una noche épica como la última ante el Sevilla por la Copa del Rey.

Asimismo, cuando le preguntaron sobre su futuro y si cree que las elecciones presidenciales del club podrían cambiar su destino en el FC Barcelona, el extécnico del Everton no se guardó nada.

“Son cosas normales que siempre existen cuando hay un nuevo presidente. No está en mis manos y tengo un año más de contrato. El presidente debe mandar en esto. En la prensa interesa poner nombres para crear polémica, lo más importante es que a mí no me molesta”, señaló Koeman.

“Yo estoy metido en mi trabajo, no me interesa. No me importan los nombres de Xavi u otros. El nuevo presidente es el que decide. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas”, concluyó el director técnico de los azulgranas.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.