Fútbol en vivo gratis por Internet: cómo y dónde ver los partidos online en directo

Esta semana, el fútbol será uno de los principales temas de conversación, debido a que se disputarán partidos importantes como la final de la Supercopa Argentina, la semifinal de la Copa del Rey o el derbi de Manchester. Asimismo, se llevarán a cabo encuentros llamativos de otras ligas como la Serie A de Italia, La Liga de España, la Copa de Francia, la Liga MX y la Bundesliga de Alemania.

La mayoría de estos cotejos podrán verse por internet. Conoce en esta nota cuáles son los partidos de fútbol que se efectuarán esta semana y cómo verlos en vivo gratis. Asimismo, puedes seguir la cobertura en La República Deportes.

Partidos de Fútbol en vivo por Internet

Jueves 4 de enero

Premier League de Inglaterra

1.00 p. m. Fulham vs. Tottenham Hotspur

1.00 p. m. West Bromwich Albion vs. Everton

3.15 p. m. Liverpool vs. Chelsea.

Serie A de Italia

2.45 p. m. Parma vs. Internazionale.

Copa del Rey de España

3.00 p. m. Levante vs. Athletic Club.

Serie A de Colombia

6.00 p. m. Boyacá Chicó vs. Millonarios

8.05 p. m. Santa Fe vs. Deportes Tolima.

Viernes 5 de marzo

La Liga de España

3.00 p. m. Valencia vs. Villarreal.

Bundesliga de Alemania

2.30 p. m. Schalke 04 vs. Mainz 05.

Superliga Argentina

5.15 p. m. Newell’s Old Boys vs. Independiente

7.30 p. m. Central Córdoba SdE vs. Banfield.

Liga MX

8.30 p. m. Atlético San Luis vs. Toluca

10.30 p. m. Puebla vs. Tigres UANL.

Sábado 6 de abril

Premier League de Inglaterra

7.30 a. m. Burnley vs. Arsenal

10.00 a. m. Sheffield United vs. Southampton

12.30 p. m. Aston Villa vs. Wolverhampton Wanderers

3.00 p. m. Brighton & Hove Albion vs. Leicester City.

La Liga de España

8.00 a. m. Real Valladolid vs. Getafe

10.15 a. m. Elche vs. Sevilla

12.30 p. m. Cádiz vs. Eibar

3.00 p. m. Osasuna vs. Barcelona.

Serie A de Italia

9.00 a. m. Spezia vs. Benevento

12.00 p. m. Udinese vs. Sassuolo

2.45 p. m. Juventus vs. Lazio.

Bundesliga de Alemania

9.30 a. m. Freiburg vs. RB Leipzig

9.30 a. m. Hertha BSC vs. Augsburg

9.30 a. m. Hoffenheim vs. Wolfsburg

9.30 a. m. Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart

9.30 a. m. Borussia M’gladbach vs. Bayer Leverkusen

12.30 p. m. Bayern München vs. Borussia Dortmund.

Copa de Francia

8.15 a. m. Red Star vs. Lens

8.15 a. m. Saint-Louis Neuweg vs. Sedan

8.15 a. m. Rumilly Vallières vs. Annecy

8.15 a. m. Olympique d’Alès vs. Montpellier

10.30 a. m. Valenciennes vs. Metz

10.30 a. m. Saumur vs. Montagnarde

10.30 a. m. Le Puy F.43 Auvergne vs. Lorient

12.45 p. m. Olympique Lyonnais vs. Sochaux

3.10 p. m. Brest vs. PSG.

Superliga Argentina

3.10 p. m. Godoy Cruz vs. Platense

3.10 p. m. Sarmiento vs. Talleres Córdoba

5.20 p. m. Colón vs. Aldosivi

5.20 p. m. Lanús vs. Atlético Tucumán

7.30 p. m. San Lorenzo vs. Huracán.

Domingo 7 de abril

Premier League de Inglaterra

7.00 a. m. West Bromwich Albion vs. Newcastle United

9.00 a. m. Liverpool vs. Fulham

11.30 a. m. Manchester City vs. Manchester United

2.15 p. m. Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace.

La Liga de España

8.00 a. m. Huesca vs. Celta de Vigo

10.15 a. m. Atlético Madrid vs. Real Madrid

12.30 p. m. Real Sociedad vs. Levante

3.00 p. m. Athletic Club vs. Granada.

Serie A de Italia

6.30 a. m. Roma vs. Genoa

9.00 a. m. Crotone vs. Torino

9.00 a. m. Fiorentina vs. Parma

9.00 a. m. Hellas Verona vs. Milan

12.00 p. m. Sampdoria vs. Cagliari

2.45 p. m. Napoli vs. Bologna.

Copa de Francia

12.30 p. m. Gazélec Ajaccio vs. Lille

12.30 p. m. Angers SCO vs. Club Franciscain

12.30 p. m. Romorantin SO vs. Chateaubriant Voltigeurs

3.00 p. m. Canet Roussillon vs. Olympique Marseille.

Superliga Argentina

3.10 p. m. Arsenal vs. Estudiantes

5.20 p. m. Patronato vs. Unión Santa Fe

5.20 p. m. Gimnasia La Plata vs. Defensa y Justicia

7.30 p. m. Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors.

DirecTV PLAY

DirecTV Play transmitirá todos los enfrentamientos del fútbol español. Los más destacados son el derbi madrileño Atlético Madrid vs. Real Madrid y la semifinal de la Copa del Rey, Levante vs. Athletic Club.

Para poder hacer uso de este servicio debes tener contratado un paquete de DirecTV. Luego, descarga la aplicación para dispositivos móviles e ingresa con tu cuenta MiDirecTV.

ESPN PLAY

A través de ESPN Play, podrás ver algunos compromisos que se disputarán esta semana de la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra como Parma vs. Internazionale o Liverpool vs. Chelsea.

Este servicio está disponible para dispositivos iOS y Android y no tiene costo adicional. Para acceder al catalogo que ofrece la aplicación, debes estar suscrito a algún proveedor de TV paga afiliado a ESPN Play.

FOX SPORTS PLAY

La programación de Fox Play para esta semana ofrece diversos partidos de la UEFA Europa League, Champions League y Copa Libertadores. Entre los juegos a resaltar están Borussia Dortmund vs. Sevilla, Liverpool vs. RB Leipzig y Santos vs.. Deportivo Lara.

Además de fútbol, Fox Play también brinda acceso a películas, series y documentales. Para poder disfrutar de este contenido, debes ingresar a la página oficial o descargar la aplicación, crear una cuenta e indicar el servicio de televisión paga al que estás suscrito.

DAZN

Por medio de DAZN, podrás visualizar todos los partidos de la Premier League que se disputaran esta semana como Liverpool vs.. Fullham y el derbi Manchester United vs. Manchester City.

DAZN tiene un costo 9.99 dólares cada 31 días e incluye un mes de prueba.

TUDN

TUDN es un servicio de streaming especializado en deportes de México. Esta plataforma cuenta con los derechos para transmitir los partidos de la Liga MX y Ascenso MX.

Puedes ver la programación de TUDN por internet desde su portal web. Para disfrutar estas transmisiones debes ingresar los datos de tu proveedor de TV de paga.

WIN SPORTS

Con esta plataforma no te perderás de ningún duelo de la Serie A de Colombia. Asimismo, en la programación de esta semana podrás ver algunos partidos de la Bundesliga como Bayern München vs. Borussia Dortmund y Schalke 04 vs. Mainz 05.

Además de una suscripción con acceso ilimitado por un periodo determinado, Win Sports también permite comprar solo la transmisión de un evento.

SKY

Sky Sports transmitirá partidos de la Premier League y La Liga de España como el derbi Manchester City vs. Manchester United y Osasuna vs. FC Barcelona.

Este servicio ofrece diversos paquetes y está disponible para iPhone, iPad y móviles Android.

GOL PERÚ

Gol Perú es el canal de televisión por suscripción peruano exclusivo de Movistar TV. En este medio se podrá visualizar la mayoría de partidos de la Liga 1 que iniciará el 12 de marzo.