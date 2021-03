WWE: Asuka habría sufrido una conmoción cerebral en Raw

Asuka es la dueña absoluta del título femenino de RAW desde hace más de 180 días, y poco más de un mes para WWE WrestleMania 37 aún no se sabe quién será su retadora, ya que la ganadora del Royal Rumble 2021, Bianca Belair, decidió enfrentarse a Sasha Banks por el campeonato de SmackDown.

Sin embargo, en el último capítulo de la marca roja, Charlotte dejó en claro que su deseo es enfrentarse a la luchadora japonesa en la Vitrina de los Inmortales. La vigente campeona asiática no estuvo presente en el episodio de esta semana, debido a que está lesionada, pero medios locales reportaron que habría sufrido una conmoción cerebral.

En el Monday Night Raw del pasado 22 de febrero, Asuka y la ‘Reina’ hicieron equipo para medirse con las campeonas en parejas, Nia Jax y Shayna Baszler . No obstante, perdieron y la ‘Emperatriz del Mañana’ terminó enfurecida con la hija de Ric Flair por desconcentrarse y no ayudarla. Ambas ya no formarían más equipo en WWE.

Asimismo, se reveló que perdió un diente luego de que la expeleadora de UFC le metiera una patada en la cara, pero esto habría traído graves consecuencias y no se sabe si llegará a WrestleMania 37 o no. El portal Ringside News reseña que Asuka también tiene problemas dentales y ese sería el motivo de su ausencia.

“Probablemente Asuka además de perder un diente en el show de la semana pasada también sufrió una conmoción cerebral. Estoy relativamente seguro de que la tuvo porque cuando nadie dentro de la compañía dice algo al respecto es que ha sucedido”, fueron las palabras que escribió Dave Meltzer, periodista especializado en lucha libre.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.