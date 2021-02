Exjugador del Barcelona: Me sentía solo, nadie apoyaba y eso no es fútbol

El último fin de semana, Cádiz le robó al Barcelona un empate en el propio Camp Nou, en un cotejo donde el defensor francés Clement Lenglet se llevó todos los focos por cometer un infantil penal a favor de la visita y que derivó en el 1-1 definitivo.

Ante esta situación, su compatriota Jérémy Mathieu, quien militó en el FC Barcelona entre las temporadas 2014 y 2017, salió en su defensa. En una entrevista con Esports RAC1, reveló su experiencia en la institución culé, donde cosechó nueve títulos.

“Lo pasé muy mal el último año en el Barça. Tenía la sensación de que fue culpa mía la derrota en Turín, pero no entiendo por qué me mataron, al fútbol juegan once”, atinó Mathieu, en alusión al 0-3 contra Juventus por los cuartos de final de la Champions League 2016/2017.

“Yo me sentía solo en el vestuario, nadie te apoyaba y, para mí, eso no es fútbol. A Lenglet todos lo matan, ahora sé lo que es. Debe intentar ser positivo para darle la vuelta y hacerlo lo mejor posible”, subrayó.

“No hablé con Luis Enrique en todo el año. Yo necesito un poco de afecto y en el Sporting lo tuve, me daban ánimos, pero en Barcelona, nada. Por ejemplo, en un partido contra el Málaga, en el que cometí un error, no me dijo nada al día siguiente, nada, ninguna frase”, confesó Jerémy Mathieu también contra el exestratega catalán y actual DT del seleccionado español.

Jerémy Mathieu se retiró del fútbol el pasado mes de junio del 2020, a los 36 años, luego de sufrir “un esguince traumático en la rodilla izquierda” en un entrenamiento del Sporting Lisboa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.