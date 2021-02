Koeman minimizó la pelea que tuvieron Piqué y Griezmann en Barcelona vs. PSG

Gerard Piqué y Antoine Griezmann protagonizaron un tenso momento durante el partido entre el FC Barcelona y París Saint-Germain. Ambos jugadores se increparon por una jugada en particular, donde Mbappé le ganó al francés, e incluso llegaron a insultarse. Días después, esto fue minimizado por el entrenador azulgrana, Ronald Koeman.

“Durante un partido hay mucha emoción y siempre hay cosas que no se pueden aceptar. Es bueno que haya gente así en el equipo. Son momentos de alta tensión en un partido. Si pasa durante un partido no tengo ningún problema, me gusta, pero después hay que comunicarse. Estar callados y ver qué pasa no me gusta”, sostuvo el holandés en conferencia de prensa.

Ronald Koeman habló sobre la derrota

Koeman también se dio tiempo para hablar sobre la dura derrota que sufrieron ante el conjunto parisino por 4 a 1 . “A mí no me molesta que haya comentarios duros y que la prensa saque sus conclusiones. Ese es vuestro trabajo, el mío es preparar el equipo para cada partido. Sobre todo hay que dar ánimos y mostrar el orgullo de ser jugador del Barcelona. Hay que demostrar que podemos mejorar y ganar”, señaló.

El estratega holandés reveló que el ambiente durante el entrenamiento del último viernes estaba “un poco bajo después de lo que pasó”. Finalmente, señaló que eso es una buena señal, porque si los jugadores no se ven afectados por esto, no deberían pertenecer al club azulgrana. “Eso es bueno, porque si no te afecta no puedes estar aquí”, culminó.

Video del enfrentamiento entre Piqué y Griezmann

