Beto Da Silva sobre críticas: “no me considero un jugador malo”

Fútbol peruano. El controvertido futbolista de Universidad César Vallejo de Trujillo, Beto Da Silva, aclaró algunos temas por los cuales es cuestionado.

En declaraciones a Edal Deport, el futbolista habló de lo que tanto se comenta respecto a la falta de continuidad en el juego y sus reiteradas lesiones.

“No me considero un jugador malo, he luchado mucho contra las lesiones, sé que un jugador sin continuidad no sirve...” mencionó el delantero.

Asimismo, se refirió a las lesiones que le ha tocado afrontar y precisó que ha sentido vergüenza por no haber tenido la ansiada continuidad.

“No busco lesionarme, a veces he sentido hasta vergüenza... Entiendo a la gente, pero esto da vuelta”, agregó.

La trayectoria de Da Silva, tanto en el Perú como en el extranjero, se ha visto empañada por continuas lesiones que no le han permitido crecer como futbolista.

El año pasado con Alianza Lima recibió muchas críticas por su falta de continuidad a raíz de este problema de lesiones, tema que adoptó mayor interés por el descenso del club, uno de los más tradicionales del Perú.