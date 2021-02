Dembélé llega a tope contra PSG: “Aquí he evolucionado mucho”

FC Barcelona y PSG se verán las caras este martes 16 de febrero en el Camp Nou, por la ida de octavos de final de la Champions League. Un jugador que será clave en el cuadro español aparte de Lionel Messi es Ousmane Dembélé, quien solamente se ha lesionado una vez esta temporada 2021 y ha conseguido volver a ser clave en su equipo.

El futbolista francés llegó al conjunto blaugrana con el propósito de ser una de las figuras del club y de hacer olvidar a Neymar. Sin embargo, las indisciplinas del delantero galo, falta de motivación y constantes lesiones , las cuales fueron nueve hasta la última que fue a inicios de diciembre, hicieron que sea catalogado como un jugador más.

Desde que regresó a las canchas el pasado a fines de diciembre pasado, se le ha visto mejor físicamente, a pesar de que no es el mismo que llegó porque su principal característica era su verticalidad y el uno a uno. Asimismo, ha ganado musculatura y también trabaja mejor en conjunto por el bien del Barça.

“Físicamente cuando llegué al club, estaba muy frágil. Incluso cuando estaba en el Borussia o Nantes era frágil. Aquí he evolucionado mucho con los preparados físicos. Mi manera de prepararme para los partidos, todo ha cambiado”, sostuvo.

Asimismo, recalcó su mejora en el juego: “Sobre todo en el posicionamiento, cuándo atacar, cuándo calmar el juego, cuándo dar un pase. Me gusta driblar e ir solo al ataque. Y me dicen de calmarme, que espere a los compañeros y que no trate de driblar 3 o 4 jugadores”.

“Muchas cosas que han cambiado en los entrenamientos y en la preparación de partidos. Los entrenamientos son de calidad, el equipo está en forma y los jugadores están contentos. La forma en la que gestiona el grupo es genial. Vamos a seguir adelante y tenemos unos objetivos e intentaremos ir al final para ganar títulos”, finalizó.

