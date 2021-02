América vs. Querétaro EN VIVO se enfrentan este sábado 13 de febrero por la sexta jornada del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. El cotejo entre ambos se llevará a cabo en el Estadio Azteca desde las 10.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión exclusiva de TUDN En Vivo y TUDN para México. Además, podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE a través de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto y todas las incidencias.

El club de Santiago Solari y nuestro compatriota Pedro Aquino buscará ampliar su racha positiva de dos victorias (la más reciente es ante Puebla por 1-0). Actualmente, el América se ubica en la tercera posición del torneo mexicano con 10 unidades, siendo uno de los líderes junto a Monterrey y Toluca. Por otro lado, Querétaro, que es uno de los escoltas con nueve unidades con Cruz Azul, Santos Laguna y Tijuana, llega a este duelo tras ganarle a Puebla por 3-1.

América vs. Querétaro: ficha del partido

Partido América vs. Querétaro ¿Cuándo juegan? Sábado 13 de febrero ¿Dónde? Estadio Azteca ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN EN VIVO, TUDN

¿A qué hora juegan América vs. Querétaro?

México: 6.30 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 00.00 a. m.

Paraguay: 00.00 a. m.

Argentina: 00.00 a. m.

Uruguay: 00.00 a. m.

Brasil: 00.00 a. m.

¿En qué canal ver América vs. Querétaro?

El cotejo entre América vs. Querétaro EN VIVO por la Liga MX será televisado únicamente por TUDN para México.

¿Qué número es TUDN?

SKY IZZI CABLECOM TOTAL PLAY TUDN 547 / 1547 501 / 890 52 503 / 504 UTDN 551 / 1551 502 23 530

¿Cómo ver TUDN ONLINE?

TUDN se emite únicamente a través del sistema de paga. Se requiere Sky, Izzi, Cablecom o Total Play para tener acceso a este; por el contrario, en Dish no se encuentra disponible. No debe confundirse con la señal de Televisa Deportes que pasa seguidamente por los canales abiertos como Las Estrellas , el 5 o el Nu9ve, cuyos contenidos no son exclusivamente deportivos, como sí es el caso de TUDN.

América vs. Querétaro: posibles alineaciones

América: Guillermo Ochoa, Luis Fuentes, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Jorge Sánchez, Antonio López, Santiago Naveda, Mauro Lainez, Sebastián Córdova, Leonardo Suárez y Henry Martín.

DT: Santiago Solari

Querétaro: Gil Alcalá, Erik Vera, Alexis Doldán, Hugo Magallanes, Juan Pablo Meza, Ángel Sepúlveda, Kevin Escamilla, Antonio Valencia, Jefferson Montero, Fernando Madrigal y Francisco Da Costa.

DT: Héctor Altamirano

América vs. Querétaro: anteriores encuentros

Querétaro 4-1 América

Querétaro 1-2 América

América 2-2 Querétaro

América 2-0 Querétaro.

