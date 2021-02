Leao Butrón sobre Alianza Lima: “Si me quieren culpar a mí, háganlo”

Alianza Lima descendió en la temporada 2020, pero los hinchas siguen cuestionando a los jugadores que formaron parte de la debacle. Leao Butrón exjugador blanquiazul opinó al respecto.

“Todos tenemos responsabilidad. Si me quieren culpar a mí, cúlpenme pues. No me importa mucho, ¿qué voy a hacer? Voy a ser sincero, no me importa mucho, pero está clarísimo que los que empezamos en enero y hasta el final, sentimos la responsabilidad. Es obvio”, indicó el exfutbolista para DirecTV Sports.

Butrón reflexionó que como personajes públicos tienen la obligación de escuchar a la gente, pero también tienen el derecho a decidir qué hacer y cómo asumir lo que les importa un comentario.

Por otro lado, el siete veces campeón del fútbol peruano manifestó que Daniel Ahmed es una muy buena persona que hizo todo lo posible para sacar adelante al equipo, pero lamentablemente no se pudo.

“Mario Salas es un técnico espectacular, de los mejores que yo he tenido, pero bueno. Lamentablemente hubo una fuga de jugadores. Se fue Balboa, Aguiar, Federico, Fuentes. Ascues, Beto y Rinaldo se lesionaron. Se dejaron ir futbolistas, pero el equipo no se reforzó y por eso perdió potencial”, sostuvo Butrón.

Asimismo, Leao señaló que él terminó en buenos términos y con una buena relación con todos los técnicos que pasaron por Alianza Lima en los últimos años, Incluyendo a Pablo Bengoechea, Miguel Ángel Russo, Daniel Ahmed y Mario Salas.

