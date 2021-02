River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento EN VIVO se enfrentan este miércoles 10 de febrero (ONLINE GRATIS vía TyC Sports) por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina. Este partido se jugará en el estadio Florencio Sola y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Si extrañas el fútbol argentino y estás con ganas de ver River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento, aquí te damos a conocer los horarios según tu país:

Países Hora del River Plate vs. Depro México 6.10 p. m. Perú 7.10 p. m. Colombia 7.10 p. m. Ecuador 7.10 p. m. Estados Unidos (Florida, Nueva York y Miami) 7.10 p. m. Venezuela 8.10 p. m. Bolivia 8.10 p. m. Argentina 9.10 p. m. Uruguay 9.10 p. m. Paraguay 9.10 p. m. Chile 9.10 p. m.

River Plate y Defensores de Pronunciamiento jugarán este miércoles su primer encuentro de la nueva temporada del fútbol argentino. El Millonario quiere comenzar con pie derecho para tratar de olvidar los traspiés en la Copa Diego Maradona y la Copa Libertadores 2020, mientras que el humilde equipo del Federal A busca dar el gran batacazo de los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

“Tenemos muchos chicos lesionados. Tenemos a De la Cruz que estaba con una pequeña carga, no sabemos si va a poder estar mañana. No va a variar en la línea de tres centrales. Me falta un nombre, veremos si no es Nicolás quién va en ese lugar”, señaló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa sobre su alineación.

La tranquilidad laboral y económica a la que están acostumbrados los jugadores de River Plate es totalmente ajena a la de sus colegas del Defensores de Pronunciamiento, ya que muchos de ellos tienen otro trabajo y cobran entre 10.000 y 40.000 pesos argentinos.

“Más del 50 por ciento del plantel tiene un laburo aparte. Es por eso que siempre entrenamos todos los días por la tarde, para darle la oportunidad a los chicos que puedan tener algo extra”, reveló Johan Laureiro, volante de Depro, en una entrevista con TyC Sports.

Si Defensores de Pronunciamiento consigue la hazaña de eliminar al poderoso River Plate, a los entrerrianos le ingresarán 675.000 pesos argentinos, lo que equivale al 75% del presupuesto del club de un mes.

Para poder sintonizar el partido River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento EN VIVO por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina

Si te gustan las transmisiones de TyC Sports y deseas ver River Plate vs. Defensores de Pronunciamiento

