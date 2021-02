Inter vs. Juventus EN VIVO por la semifinal de vuelta de la Copa Italia este martes 9 de febrero. El partido se jugará desde las 2.45 p. m. en el Allianz Stadium y será transmitido por TV a través de la señal de DirecTV Sports. Para seguir la cobertura ONLINE con las mejores jugadas, los goles y el marcador actualizado a lo largo de los noventa minutos, ingresa a La República Deportes.

Inter vs. Juventus por DirecTV Sports

Narración: Gustavo Kuffner

Comentarios: Fernando Petrocelli

Inter vs Juventus vía DirecTV Sports. Foto: Puntaje Ideal/Twitter

Inter vs. Juventus: ficha del partido

Partido Inter vs. Juventus ¿Cuándo juegan? Martes 9 de febrero ¿A qué hora? 2.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Allianz Stadium ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Inter vs. Juventus?

Costa Rica: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

El segundo round de la llave por semifinales de la Copa Italia se juega este martes en el Allianz Stadium. Juventus, que llega con la ventaja del triunfo 2-1 obtenido en el primer partido, recibe a un Inter que buscará revertir el marcador adverso para clasificar a la final del torneo por primera vez en 10 años.

En el cotejo de ida, los neroazzurros empezaron ganando con un tempranero gol de Lautaro Martínez, pero un doblete de Cristiano Ronaldo en el primer tiempo solucionó el problema para la Vecchia.

En el Inter, Arturo Vidal y Alexis Sánchez serán baja por tarjetas amarillas, aunque Romelu Lukaku reaparecerá tras cumplir su fecha de suspensión. Por la ‘Juve’, Ramsey, y Bonnucci son duda por lesión, mientras que la presencia de Arthur y Morata tampoco es segura por distintos problemas de salud.

¿En qué canal ver Inter vs. Juventus?

Argentina: Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: DAZN, GUIGO, Rai Italia Sud America

Chile: DIRECTV Sports Chile, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: ESPN2 Norte, Tigo Sports Costa Rica, ESPN Play Norte

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

México: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Rai Italia Nord America

Perú: DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes, Rai Italia Sud America

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, Rai Italia Sud America, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Rai Italia Nord America, Fanatiz USA, ESPN+

España: DAZN 2, Mitele Plus, Movistar+, DAZN

Italia: RAI 1, RaiPlay

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Para poder disfrutar de la señal de DirecTV Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales según el país en el que te encuentres:

Perú: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Argentina: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Colombia: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Chile: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Ecuador: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Uruguay: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

Venezuela: canal 612 (SD), 614 (SD), 683 (SD), 1612 (HD), 1614 (HD), 4000 (4K)

¿Cómo ver DirecTV GO?

Si deseas ver la programación ONLINE de DirecTV, puedes acceder a DirecTV GO, servicio de streaming que está disponible GRATIS para los clientes del operador de TV. Para ello, debes contar con dispositivos Apple y Android con conexión a internet.

¿Cómo ver Inter vs. Juventus ONLINE GRATIS?

En caso de que no tengas acceso a DirecTV ni DirecTV GO, puede seguir la transmisión ONLINE del partido Inter vs. Juventus vía La República Deportes con la mejor información en la previa, así como el relato del encuentro con fotos y video de los goles y el resumen con el marcador final al término de los noventa minutos.

¿Qué canal es Rai Italia en Perú?

Otra señal que transmitirá por TV el partido Inter vs. Juventus es Rai Italia, canal propiedad de la emisora nacional italiana RAI. Para verlo en Latinoamérica (incluido Perú) debes sintonizar los canales 766 (SD) y 1766 (HD) de DirecTV. Además, en Movistar TV lo puedes ver a nivel nacional en el canal 437.

