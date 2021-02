El nombre de Robert Lewandowski es sinónimo de gol. El delantero polaco apareció a los 17 minutos del primer tiempo para marcar el 1-0 del Bayern Múnich sobre el Al Ahly en las semifinales del Mundial de Clubes. De esta manera, el ganador al premio ‘The Best’ 2020 no solo anotó su primera diana en este certamen, sino que se convirtió en el primer polaco en convertir en este torneo internacional.

Tras alzarse con el la Champions League, el conjunto Bávaro viajó a Doha para conseguir el trofeo que les falta en la vitrina: el Mundial de Clubes, pero al frente tienen al cuadro egipcio que venció al local Al-Duhail. Pese a que todas los pronósticos indican que el Bayern Múnich es superior, el entrenador Flick no se confió y puso a sus mejores jugadores, entre ellos Robert Lewandowski. Recuerda que puedes seguir el partido entre Bayern Múnich vs. Al Ahly en La República Deportes.

Mira aquí el gol

Bayern Múnich vs. Al Ahly

La llegada de los bávaros a Doha fue accidentada debido a un retraso de siete horas en Berlín, donde no recibieron un permiso especial para despegar después de media noche y tuvieron que esperar a la mañana del sábado. Finalmente llegó el día de disputar la semifinal por el Mundial de Clubes.

Desde el primer minuto, los dirigidos por Hans-Dieter Flick se mostraron ampliamente superiores a su rival de turno, sin embargo, tuvieron que esperar al minuto 17 para poder celebrar. Serge Gnabry le cedió el balón a Robert Lewandowski, quien no perdonó. Hasta este momento, Bayern está ganando por la mínima diferencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.