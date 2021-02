Luis Suárez sobre el Barcelona: “Fue duro por la forma en que se me despreció”

Semanas previas al inicio de la temporada 2020/21 de LaLiga Santander, se filtró la noticia que Ronald Koeman había llamado a Luis Suárez para dFC ecirle que no tenía en mente contar con él para este año. Tiempo después, el atacante uruguayo se desligó del FC Barcelona y caló en el Atlético de Madrid, club donde es líder en el torneo español y en la tabla de goleo con 14 tantos.

Después de meses, el ‘Pistolero’ rompió su silencio y reveló qué es lo que sucedió durante ese momento en conversación con El Transistor. “Fue duro por la forma en que se me despreció... pero quería que mis hijos vieran que me fuera del club a lo grande”, comentó el delantero de la selección uruguaya, quien reveló que se ‘derrumbó' cuanto tuvo que comunicárselo a sus hijos.

“Cuando llega el momento de avisar a mis hijos del cambio fue muy duro el cambio. Ellos son grandes y ya palpitaban que iba a haber un cambio”, añadió. Suárez también reveló cómo Koeman se comunicó con él para avisarle que no lo quería más en el FC Barcelona. “Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo. Yo acepté la decisión pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo”, agregó.

Finalmente dijo que es una decisión de la que no se arrepiente debido al duro momento que atraviesa el club azulgrana. “Veo cómo está el Barcelona y me da cierta tranquilidad. Yo me podía haber quedado, decir que me paguen y aquí me quedo. Además confiaba en mis condiciones. Pero sabía que si me quedaba a la mínima que hubiera un mal momento conmigo se me iba a atacar. Necesitaba un cambio por orgullo”.

Revive el último gol que anotó Luis Suárez

