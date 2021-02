Bad Bunny atacó a John Morrison con un micrófono en WWE Raw

Bad Bunny se convirtió en tendencia mundial el último domingo por su participación en Royal Rumble 2021, donde cantó al lado de la leyenda Booker T y demostró sus dotes en la lucha en la Batalla Real masculina, que finalmente fue ganada por Edge.

En esta oportunidad, el reconocido cantante de reggaetón fue invitado para estar en un popular segmento que es animado por The Miz y John Morrison, quienes precisamente fueron atacados por el ‘Conejo malo’ en el mencionado evento.

Tras verse las caras en WWE Raw, Bad Bunny se sintió acorralado en un momento por estos luchadores y decidió llamar a su compatriota puertorriqueño Damian Priest, quien dejó las filas de NXT para sumarse al roster principal de la compañía.

The Miz y Damian Priest fueron pactados para una lucha que iba a buen ritmo; sin embargo, el dueño del maletón de Money in the Bank quería hacer trampa para ganar, pero Benito no se lo permitió. John Morrison fue a encararlo para que no se entrometiera.

Bad Bunny, como se puede ver en el video, le dio el maletín a Morrison, pero inmediatamente le propinó un certero golpe con el micrófono y The Miz se distrajo, lo cual fue aprovechado por un Damian Priest que realizó su llave favorita y se quedó con la victoria.

Bad Bunny ayudó a ganar a Damian Priest en WWE Raw.

Así fue la intervención completa de Bad Bunny en WWE Raw

