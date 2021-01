Ronald Koeman: “El FC Barcelona no está para ganar muchas cosas”

Las palabras de Ronald Koeman sobre el estado del FC Barcelona no han sido muy alentadoras en la rueda de prensa previo al duelo ante el Athletic Bilbao por LaLiga Santander.

“Hay que ser realista y saber de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho y de los jugadores jóvenes que hay. El FC Barcelona no está para ganar muchas cosas”, señaló el técnico.

El DT de Países Bajos advirtió que LaLiga Santander está complicada por la diferencia de puntos con el Atlético de Madrid y que en la Champions League no hay ningún favorito para ganarla.

Por otro lado, se refirió al polémico informe de la secretaria técnica que fue filtrado por TV3, donde se aconseja fichar al defensor central del Manchester City Eric García y dejar ir a otros atletas.

“Siempre es importante tener alguien en el club que esté trabajando para mejorar la plantilla en enero o de cara al año que viene. No me molesta porque es algo que se debe realizar y los jugadores no deben estar enfadados porque participan mucho en los partidos”, aseveró Koeman.

Asimismo, el estratega del FC Barcelona reveló que llamó a Pep Guardiola para felicitarlo por su aniversario cincuenta, pero no para hablar de Eric García, ya que si no es posible que el defensor llegue en enero, entonces aceptará ello y solo queda mirar hacia adelante.

