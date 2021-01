Neymar alentó al Santos antes de la final de Copa Libertadores con Palmeiras

Tal como lo hizo antes de la llave de semifinales entre Santos y Boca Juniors, el astro brasileño Neymar compartió a través de sus redes sociales un mensaje en video para expresar su respaldo al Peixe, esta vez con motivo del partido por el título de la Copa Libertadores 2020 contra Palmeiras.

“Les deseo mucha suerte, mucha fuerza y mucha luz. Espero que tengan un día increíble. Los apoyaré a todos desde la distancia. Espero que podamos conseguir ese tetra (campeonato)”, expresó el delantero del PSG en la grabación.

Ante ello, los internautas intentaron bromear con el futbolista al recordarle que, de niño, solía decir que era hincha del Verdao. ‘Ney’ reconoció que, efectivamente, así era, pero explicó los motivos que lo llevaron a cambiar de preferencias.

“Vamos a ser sinceros. La pandilla del ‘mimimi’ (está) preocupada con mi video enviado al Santos, diciendo que yo era palmeirense”, escribió Neymar en un primer momento. “Lo era hasta ir al Santos con 12 años. Después me enamoré por el Santos y me hice muy fan de Robinho. El club me dio la oportunidad de estar donde estoy, siempre le estaré agradecido. Va con todo, Santos. Soy ‘peixao’”, complementó el seleccionado brasileño.

La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos se jugará este sábado 30 de enero en el Estadio Maracaná desde las 3.00 p. m. (horario peruano). Esta será la primera vez que ambos clubes se midan entre sí en el certamen, en el cual cada uno ya ha disputado cuatro finales, con un saldo de un título para los verdes y tres para los albinegros, el último de ellos conseguido en el 2011, con Neymar entre sus filas.

