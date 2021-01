Roberto Mosquera le restó importancia a las polémicas declaraciones de Ángel Comizzo

Ángel Comizzo generó revuelo en los hinchas —sobre todo en los de Sporting Cristal— luego de que el último martes 19 de enero manifestara que el club del Rímac no está al mismo nivel de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

Las polémicas declaraciones del técnico argentino provocaron que algunos exjugadores de la institución bajopontina utilizaran diversas plataformas para responderle. En esta oportunidad, Roberto Mosquera dio sus impresiones tras lo dicho por su colega.

“Cristal se funda muchos años después. Es meritorio que en menos tiempo de vida se haya dado alcance, eso quiere decir que hemos hecho buenos pasos. Me ponía a pensar que todas las copas no tendrían importancia si no hubiéramos caminado por un lugar limpio, honrado, sin criticar a nadie, sin hablar del arbitraje. Todos los que estamos en Sporting Cristal sabemos que tenemos una conducta que debemos tener por encima de ganar cosas”, dijo el entrenador de 64 años en conversación con Radio Ovación.

Mosquera sobre lo dicho por Comizzo

“No voy a hablar al respecto, prefiero concentrarme en cosas importantes , la eterna rivalidad no va con nosotros. Yo represento a Sporting Cristal y cada cosa que digo tengo muy claro el camino del club y lo que se necesita decir o no. El país está cansado de rivalizar permanentemente”, agregó.

Sobre los refuerzos que llegaron en este 2021 a Sporting Cristal, Roberto Mosquera manifestó lo siguiente: “la idea del presidente Joel es que en tres años el club pueda ser autosostenible, sin necesidad de dineros privados. Tampoco hubo una rigurosidad de pedir jugadores que estén por encima de la realidad actual, contratamos lo que teníamos que contratar y estamos dentro del presupuesto. El entrenador también tiene que ser responsable y no poner en riesgo el pago futuro”.

