Comizzo sobre Hohberg: “No quiero hablar de jugadores que ya no están”

Ángel Comizzo, entrenador de Universitario de Deportes, fue consultado sobre la partida de Alejandro Hohberg del club de Ate, luego d que haya sido uno de los elementos más importantes del plantel en la temporada 2020.

El argentino aseguró que no ha tenido ningún problema con el refuerzo de Sporting Cristal, sin embargo, señaló que prefiere no referirse al respecto, debido a que el gerente deportivo ya aclaró el panorama de la salida del ‘Enano’.

“Nunca hemos tenido inconveniente con Alejandro Hohberg. Siempre hemos trabajado de manera conjunta. Las razones por las que no está las explicó Francisco Gonzáles y no quiero hablar de jugadores que no están”, declaró a RPP.

Entre idas y vueltas, este 2021 Ángel Comizzo cumplirá su cuarta temporada al frente de Universitario. Foto: FPF

Por otro lado, confirmó la contratación del uruguayo de 32 años Hernán Novick, a quien considera que será una ficha destacable en Universitario de Deportes, que en este 2020 asumirá la competencia de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“Hernán Novick es un jugador que tiene mucha experiencia, es muy talentoso, jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Creemos que está en condiciones para reforzar el equipo. Ya está cerrado y llegará el día de hoy. Se integrará luego de cumplir con la cuarentena”, explicó.

Asimismo, Ángel Comizzo reveló que tienen en carpeta incorporar hasta tres elementos más en el equipo merengue. “Estamos en búsqueda de un jugador extranjero y de uno o dos nacionales”, sostuvo.

Finalizó evaluando a los nuevos futbolistas de la ‘U’. “Creemos que Alex Valera vendrá a potenciar el equipo, ya sabemos sus características por lo que vimos el año pasado. También buscábamos un volante con las características de Jorge (Murrugarra)”.

