Waldir Sáenz: “Jugadores como Cruzado y Leao Butrón se merecen más respeto”

Tras perder la categoría, en Alianza Lima decidieron realizar una reestructuración de su plantel, lo que significó la salida de más de 10 jugadores, entre los que destacan los nombres de Rinaldo Cruzado y Leao Butrón. Ante esta purga íntima, el exgoleador blanquiazul Waldir Sáenz no dudó en expresar su malestar y referirse al nuevo entrenador, Carlos Bustos.

“Jugadores como Rinaldo Cruzado y Leao Butrón se merecen más respeto. Ellos dieron mucho por el club, son aliancistas de corazón. No puede ser que lo llame el gerente deportivo que tiene dos meses en la institución a decirles que ya no los quieren”, comentó Sáenz en diálogo con Fútbol como cancha de RPP.

Con respecto a la elección de Carlos Bustos como nuevo entrenador, Waldir se mostró sorprendido y recalcó que hubiese esperado a alguien identificado con Alianza Lima: “Estoy sorprendido por la elección del nuevo técnico de Alianza Lima. Pensé que iba a ser un técnico referente de la institución, parece que siguen haciendo las cosas al revés”.

“Están trayendo a un técnico que le gusta jugar con jóvenes, como en San Martín, pero para la Liga 2 con los chicos no basta. No tenemos que darles el 100% de la responsabilidad, deben venir jugadores experimentados e identificados”, añadió el exjugador íntimo.

“El profesor Bustos en San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia”, aseveró Waldir. “En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima”, finalizó.

