Lionel Messi entrenó con normalidad de cara a la final de la Supercopa

Una de las grandes incógnitas para la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic Bilbao es la presencia de Lionel Messi. El astro argentino no participó del último duelo del Azulgrana ante la Real Sociedad por molestias en el muslo, e incluso se deslizó el rumor de que no participaría en importante cotejo. Sin embargo, el jugador entrenó con sus demás compañeros por segunda vez.

De acuerdo a las imágenes de Barcelona TV, la ‘Pulga’ se ejercitó a tope y con total normalidad realizando los mismos trabajos que los demás jugadores azulgranas. “Tenemos esperanzas de que esté en la final”, comentó el estratega Ronald Koeman en rueda de prensa.

El holandés señaló que, si bien tiene una plantilla con la capacidad de la ganar la Supercopa, la presencia de Lionel Messi inclinaría la balanza a su favor. “Si cuentas con los mejores, siempre tienes más opciones de ganar, y más si es el mejor jugador del mundo. Con Leo, el equipo es más fuerte, gracias a su creatividad y efectividad, algo que, a veces, nos falta”.

“Pero si no está, jugará otro, y haremos nuestro juego igual con él que sin él. Pero debe estar al cien por cien, no es el último partido de la temporada. Aunque la última decisión es suya”, añadió Koeman. Recordemos que esta es la oportunidad de Lionel Messi de ganar su primer título en esta temporada, debido a que la anterior no logró hacerse con ningún trofeo.

