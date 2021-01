Real Madrid: Sergio Ramos se infiltró la rodilla para jugar ante Athletic Club

Real Madrid cayó 2-1 ante el Athletic Club y quedó eliminado de la Supercopa de España. En este contexto, Sergio Ramos se infiltró la rodilla para jugar dicho partido e intentar la clasificación a la gran final.

Las molestias en la zona lo iban a dejar fuera de la convocatoria, pero al ser un encuentro de tal magnitud y con el Barcelona esperando en la final, decidió jugar aunque no sea al 100%.

El Diario Marca, medio español especializado en información del Real Madrid, confirmó que tras el calentamiento previo al encuentro, Ramos no iba a jugar, pero se infiltró la rodilla para no sentir dolor.

Por otro lado, el técnico de la Casa Blanca, Zinedine Zidane, se mostró decepcionado este jueves tras perder 2-1 con el Athletic de Bilbao en la segunda semifinal de la Supercopa de España, aunque consideró que no fue un fracaso.

“No es un fracaso, fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo, nosotros siempre damos. La vida es así, queremos intentar ganar siempre, pero no se puede ganar siempre”, subrayó el francés.

Zidane comentó que el inicio del encuentro fue muy complicado porque las dos ocasiones del equipo rival fueron goles. “La segunda parte ha sido completamente diferente, en la segunda parte lo hemos intentado, hemos creado muchas ocasiones, con el gol volvimos al partido, pero nos ha faltado empatar”, agregó.

