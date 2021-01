El partido Lakers vs. Pelicans se realizará EN VIVO HOY, viernes 15 de enero, desde el Staples Center de Los Ángeles, en un nuevo juego de la NBA. La transmisión será ONLINE GRATIS por internet vía ESPN (Estados Unidos), Spectrum SportsNet, NBA TV y NBA League Pass a partir de las 10.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

El equipo angelino acumula cuatro victorias consecutivas desde que perdió con San Antonio Spurs (118-119). El pasado miércoles 13, derrotó de forma contundente por 128 a 99 a Oklahoma City Thunder con una brillante actuación de LeBron James, quien hizo 26 puntos, seis rebotes y siete asistencias.

El español Marc Gasol se ha adaptado rápido al equipo californiano y en el duelo anterior hizo 14 puntos, cinco capturas y cinco asistencias. Todo indica que nuevamente arrancará este viernes junto al ‘Rey’ y a Anthony Davis, quien desde la temporada pasada es un pilar indiscutible en los Lakers.

Pese a las destacadas actuaciones contra los Spurs, Anthony Davis y LeBron James terminaron sentidos y aún presentan molestias físicas. Wesley Matthews está en la misma situación. Pese a ello, el entrenador Frank Vogel igual podrá utilizarlos e incluso ponerlos desde el inicio.

New Orleans Pelicans, por su parte, desde la salida de Davis no ha podido repetir campañas anteriores y ha caído en sus últimas cuatro presentaciones. Hace dos días, cayó 11 a 106 contra Los Angeles Clippers de Kawhi Leonard. En la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste, el club se ubica en el puesto 13, a dos lugares del último.

El entrenador Stan Van Gundy no podrá contar con Jared Dudley y Kostas Antetokounmpo por lesión. Asimismo, el neerlandés no quiere arriesgar al joven Lonzo Ball y no estará contra Lakers. Eric Bledsoe está en duda y lo aguantarán hasta el último minuto. Su estrella, Zion Williamson, sí estará apto.

Lakers vs. Pelicans: ficha del juego

Lakers vs. Pelicans Ficha del juego ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 15 de enero ¿Dónde? Staples Center de Los Ángeles, Florida ¿A qué hora? 10.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN (Estados Unidos), Spectrum SportsNet, NBA TV y NBA Game Pass

Lakers vs. Pelicans: posibles alineaciones

Los Angeles Lakers: Dennis Schröder, Kentavious Caldwell-Pope, LeBron James, Anthony Davis y Marc Gasol.

New Orleans Pelicans: Nickeil Alexander-Walker, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson y Steven Adams.

¿A qué hora juegan Lakers vs. Pelicans por NBA 2020-21?

Para ver el Lakers vs. Pelicans EN VIVO deberás revisar los siguientes horarios de transmisión según la región en la que te ubiques:

Perú: 10.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos: 10.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Paraguay: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Chile: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Brasil: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Argentina: 12.00 a. m. (al día siguiente)

Uruguay: 12.00 a. m. (al día siguiente)

España: 4.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 4.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 4.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 4.00 a. m. (al día siguiente)

Lakers vs. Pelicans: ¿En qué canales ver la NBA?

Perú: NBA TV y NBA League Pass.

España: NBA TV y NBA League Pass.

Argentina: NBA TV y NBA League Pass.

Venezuela: NBA TV y NBA League Pass.

Estados Unidos: ESPN, Spectrum SportsNet, Fox Sports, NBA TV y NBA League Pass.

Colombia: NBA TV y NBA League Pass.

México: NBA TV y NBA League Pass.

Chile: NBA TV y NBA League Pass.

Costa Rica: NBA TV y NBA League Pass.

Uruguay: NBA TV y NBA League Pass.

Paraguay: NBA TV y NBA League Pass.

Bolivia: NBA TV y NBA League Pass.

Lakers vs. Pelicans: ¿dónde ver el partido de la NBA?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Pelicans vs. Lakers EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen de puntos al finalizar el cotejo.

