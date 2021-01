La acción en el octágono de la UFC vuelve este 2021. Los combates se reanudan a casi un mes del último evento del 19 de diciembre en Las Vegas. Así, este sábado 16 de enero diversos luchadores se medirán desde la Fight Island de Abu Dhabi.

Figuras como Connor McGregor, Roxanne Modafferi, Max Holloway, Viviane Araujo y más combatirán durante las siguientes semanas. Aquí el día, hora y los canales que transmitirán las peleas de la UFC.

Peleas en enero UFC FightIsland 7

En el UFC Night en el Fight Island se podrá ver a Max Holloway, número uno del peso pluma, quien se enfrentará a Calvin Kattar, número seis, desde Abu Dhabi.

La cartelera principal también la conforman las peleas entre Carlos Condit y Matt Brown en peso welter, así como Santiago Ponzinibbio vs. Ji Lingliang. Mientras tanto, en peso medio estarán Joaquin Bouckley contra Alessio Di Chirico y Punahele Soriano frente a Dusko Todorovic.

Fecha Horario Canal Sábado 16 de enero 3.00 p. m. ET, 2.00 p. m. CT, 12.00 p. m. PT ESPN +

UFC Fight Island 8

El segundo evento del año será protagonizado por el encuentro entre Michael Chiesa y Neil Magny. La pelea tendrá lugar en Abu Dhabi y la cita será el próximo miércoles 20 de enero.

Las peleas que completan la cartelera son Warlley Alves vs. Mounir Lazzez en peso welter, Ike Villanueva vs. Vinicius Moreira en peso semipesado, Lerone Murphy vs. Douglas Silva de Andrade en el peso pluma, Matt Schnell vs. Tyson Nam en peso mosca y Roxanne Modafferi vs. Viviane Araujo en el peso flyweight de mujeres.

Fecha Horario Canal Miércoles 20 de enero 12.00 p. m. ET, 11.00 a. m. CT, 9.00 a. m. PT ESPN +

UFC 257

El sábado 23 de enero regresará uno de los personajes más controversiales de la UFC: Conno McGregor peleará contra el número dos del peso ligero en Abu Dhabi.

El evento también contará con los encuentros de Dan Hooker vs. Michael Chandler en el peso ligero. En la categoría mujeres estarán Jessica Eye vs. Joanne Calderwood, Nik Lentz vs. Movsvar Evloev, y Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas. Brad Tavares vs. Antonio Carlos Junior, Khalil Rountree Jr. vs. Marcin Pachnio, Matt Frevola vs. Ottman Azaitar y Andrew Sánchez vs. Andre Muñiz también protagonizarán las demás peleas.